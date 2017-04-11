Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YAŞ kararlarını sunan albay generalleri fişlemiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan iddianamenin şüphelileri arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan YAŞ toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YAŞ kararlarını imza için sunan Kurmay Albay Fehmi Atuk da yer aldı.

Başsavcılıkça, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki olaylara ilişkin 150 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler arasında yer alan Fehmi Atuk, 10 Ağustos 2016 tarihine kadar görevde kaldı.

Atuk, darbe girişiminin hemen ardından 28 Temmuz 2016'da toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a YAŞ kararlarını imzalatırken görüntülendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan iddianamenin şüphelileri arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 28 Temmuz 2016'da yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a YAŞ kararlarını imza için sunan Kurmay Albay Fehmi Atuk (sağ 3) da yer aldı. (Arşiv)Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan iddianamenin şüphelileri arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 28 Temmuz 2016'da yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a YAŞ kararlarını imza için sunan Kurmay Albay Fehmi Atuk (sağ 3) da yer aldı. (Arşiv)

Şüpheli Atuk, ifadesinde, darbe teşebbüsü günü, normal mesai için Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahına gittiğini, kurmay şube müdürü olduğu için, terfi ve emekliliklere karar verildiği ve bu konudaki çalışmaların o gün de devam ettiğini söyledi.

Evinde general ve kurmay albaylarla ilgili dosyalar bulundu

10 Ağustos'a kadar görevde kalan Atuk, kamera görüntüleriyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, olay günü Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ün derdest edilmesi sırasında tespit edildi.

Atuk'un ev ve işyerinde yapılan aramalarda, komutanlıkta görevli general ve kurmay albaylarla ilgili dosyalar ele geçirildi. Dosyalardaki bilgilerin bir bölümünün personel hakkındaki basında ve internette çıkan haberlerle ilgili olduğu, kişilerin aile yapıları, siyasi, dünyevi ve dini görüş-inançları, çocukları, eşleri ve akrabaları ile ilgili bilgiler, bağlantıları, öğrencilik hayatlarından başlayarak ve görevleri süresince belli zamanlardaki özel ve genel bilgilerini içerdiği belirlendi.