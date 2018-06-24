Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uluslararası teşkilattan tebrik

İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ndeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

İskandarov, yaptığı yazılı açıklamada, İİT Gençlik Forumu adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, seçim başarısı dolayısıyla tebrik ettiğini bildirdi.

Elşad İskandarov, açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanı, Kudüs-İslam Alemi Başkenti Fahri Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin tarihi seçimini kararlı şekilde kazanmasını tebrik eder, kardeş Türkiye, Türk dünyası ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA