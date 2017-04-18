Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, halk oylamasının neticelenmesinin ardından Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan'a anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından "evet" çıkması nedeniyle tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.

Gün içinde sırasıyla Arnavutluk Başbakanı Rama, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Lübnan Başbakanı Hariri ve Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, halk oylamasındaki başarısından dolayı tebrik etti.