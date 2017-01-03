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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden taziye telefonu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğana liderlerden taziye telefonu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmesinde, İstanbul'daki terör saldırısından dolayı taziyelerini ilettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan bilgilendirmede, Erdoğan'ın, bu akşam Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun şahsında tüm Türk halkına taziyelerini ilettiği bildirildi.

Saldırıyı kınayan her üç liderin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladıkları kaydedildi.

Etiketler: Ürdün Kralı 2. Abdullah, taziye telefonu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Yunanistan Cumhur, cumhurbaşkanı erdoğan
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