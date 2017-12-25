Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hartum'da fahri doktora ünvanı verildi

Sudan'da Hartum Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fahri doktora takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahri doktora töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bir kez daha Sudan'a ayak bastığımız andan itibaren bizleri coşkuyla karşılayan Sudan'a milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizler seçilmiş bir topluluksunuz. Siz insanlar içinden seçilmiş bir ümmetsiniz. Ne mutlu sizlere. Çünkü siz Allah'a iman edenlerin ta kendilerisiniz. Sudanlı kardeşlerimin muhabbeti karşısında kendimizi ülkemizde hissediyoruz. Tarihi Hartum üniversitesinin takdim ettiği fahri doktora için şükranlarımı sunuyorum. Afrika'nın önde gelen üniversitelerinden biri tarafından böyle bir ünvana layık görülmek büyük bir onur.

- Ziyaretimiz önemine yaraşır şekilde dolu dolu geçiyor. Sudan'a yaptırımları tasvip etmiyoruz. Zannediyorlar ki bizim elimizdeki bu güç daimidir. Haklı olan güçlüdür, güçlü olmaya devam edecektir. Bu ambargolardan dolayı Sudanlı kardeşlerim çok acı çekti. Haksız yaptırımlar Sudan'ın bugününden seneler çaldı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Biz hep dik durduk. Biz hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Türkiye olarak her fırsatta Sudan'a yaptırımları doğru bulmadığımızı ifade ettik. Birilerini keyfi için kardeşik hukukumuzun zedelenmesine müsaade etmedik.

- İmkanlarımızı Sudan halkı için seferber ettik. Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Sudan uluslararası alanda hakettiği yere geleceğine inanıyorum. Müslümanlar olarak son yıllarda büyük bir türbülansın içinden geçiyoruz. Birçok ülke sancılı ve sıkıntılı günler yaşıyor.

- İsrail devlet terörü uygulamıyor mu? Onunla beraber hareket edenler bunu uygulamıyormu? Down sendromlu Muhammed'i onu taciz edenler devlet terörü uygulamıyormu? Cüneydi'yi gözlerini bağlayan israil askerleri devlet terörü uygulamıyormu? Bunları Batı görmüyor mu? Niçin sessiz kalıyorlar?

- Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. İslam dünyası bir kez daha bölünmek isteniyor. Mezhep farklılıkları körüklenerek Afrika'nın bazı ülkelerinde olduğu gibi yüzyıllardır aynı toprağı paylaşan insanlara kanlı senaryolar uygulanmaya çalışılıyor. Bir damla petrolü bir damla kandan daha kıymetli gören sefil anlayış zenginliklerimizi gasp etmek için bizi birbirimize kırdırıyor. Kimi zaman ekonomik yaptırımları bir silah olarak kullanıyorlar. Medyadaki elemanlarını üzerimize salıyorlar. Amaçlarını gerçekleştirmek için PKK PYD ile olduğu gibi terör örgütlerini taşeron olarak kulllanıyorlar.