Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik yağdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ndeki başarısından dolayı şimdiye kadar 61'i devlet ve hükümet başkanı seviyesinde olmak üzere 56 ülkeden liderler ve dışişleri bakanları kutladı.

Filistin lideri Mahmud Abbas, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Erdoğan'ı arayarak seçimdeki başarısını ilk kutlayan liderlerdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi lideri oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Hamas lideri İsmail Heniyye, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da Erdoğan'ı telefonla arayarak zaferini kutladı.

Erdoğan'ı tebrik eden isimler arasında Trump da var

Batılı liderlerden ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, İngiltere Başbakanı Theresa May, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera kutlama amacıyla Erdoğan'la telefonda görüştü.

Balkan ülkelerinin liderleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Erdoğan'ı kutlamak için arayan liderlerdi.

Afrikalı liderlerden Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Tunus Başbakanı Yusuf Cahid, ve Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Erdoğan'ı arayarak seçim sonuçlarından dolayı tebriklerini iletti.

Dünya liderlerinden Erdoğan'a tebrik telefonları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz El Suud, Ürdün Kralı İkinci Abdullah, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum Erdoğan'ı arayarak tebriklerini ileten diğer liderler oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdül Hamid, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid Erdoğan'ın seçim başarısının ardından tebrik mesajları yayımladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Maldivler Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum, Moldova Devlet Başkanı Igor Dodon, Moldova Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irına Dodon, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da Erdoğan'ın başarısının ardından tebrik mesajları iletti.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukansviç, Irak Meclis Başkanı Selim El-Ciburi, BAE Devlet Başkanı Zayid Al Hüseyin, Fas Kralı 6. Hüseyin, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz El Serrac, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Umman Sultanı Kabus bin Said, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de Erdoğan'ın seçim zaferini tebrik eden isimler oldu.

Avrupa Konseyi Başkanı Tobjorn Jegland ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Erdoğan'ın seçim zaferini yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Malezya'da hükümetin ortağı Halkın Adaleti Partisi'nin lideri Enver İbrahim, Tunus Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Vecih Cuma gibi isimler de Erdoğan'ın seçim zaferini tebrik etti.

Dışişleri bakanlığı üzerinden gelen tebrikler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da birçok ülkedeki mevkidaşı ve liderden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik telefonları geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Buşati ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed el Halife ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhamed Tahir Siyala Çavuşoğlu'nu arayarak tebriklerini iletti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Çavuşoğlu'nu arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak tebriklerini ileten isimler arasındaydı.

Kaynak: AA