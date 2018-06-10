Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ne ziyarette bulundu.

Erdoğan, "Gerçekten kütüphane gayet güzel. Gençlerimize hayırlı olsun diyorum. İnşallah ülkemizde bunu yaygınlaştıracağız. Bununla beraber Bay Kemaller de Bay Muharremler de ara sıra buralara uğrarlar." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bunları tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız"

Erdoğan, Merkezefendi'deki Zeytinburnu Belediyesince yaptırılan kütüphanenin örnek olduğunu kaydederek, "Bay İnce bunu iskambil oynanan yer zannediyor, okey oynanan yer zannediyor. Bay İnce, gel de bak bakalım, bu kıraathanenin manası nedir biliyor musun? Okuma evi. Biz gençliğimizin okuma alışkanlığını artırmak için şehir kütüphanelerini, şehir kıraathanelerini artırma noktasında adımı attık. Şimdi projelerimiz hazırlanıyor. Fakat Zeytinburnu'nun bu projesi de gerçekten güzel bir proje. İnşallah bunları tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 milyon kitabın bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin yapıldığını, İstanbul'da da Rami Kışlası'nı 7 milyon cilt kitabın bulunduğu muhteşem bir kütüphaneye dönüştüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Biz neslimizi kitaba yöneltmenin gayretindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve milletvekili adayları da eşlik etti.

İstanbul İl Başkanlığı'nda sahur yaptı

Erdoğan, daha sonra sahur programına katılmak üzere Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti.

Erdoğan burada, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti genel başkan yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ile milletvekili adayları, mahalle başkanları ve partililerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen programda, Erdoğan'ın seçim çalışmaları hakkında bilgi aldığı ve seçim değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA