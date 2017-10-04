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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 23.10'da Ankara'ya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 23.10'da Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de Ankara'ya geldi.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iran, ankara, Esenboğa Havalimanı
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