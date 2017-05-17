Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarını tamamlayarak saat 14.50'de özel uçak "CAN" ile yurda döndü.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Ercan Topaca karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile beraberindeki bakanlar da Ankara'ya geldi.