Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de Yunanistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AB Bakanı Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Yunanistan'a gitti.