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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan temaslarını tamamladı

Yunanistan temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile İstanbul'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile İstanbul'a geldi.

Yunanistan'daki temaslarını tamamladıktan sonra yurda dönen Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Vasip Şahin ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İstanbul'a geldi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Yunanistan, cumhurbaşkanı erdoğan, atina
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