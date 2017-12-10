Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan dönüşü, uçakta gazetecilerle yaptığı söyleşide, Çarşamba günü İstanbul’da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Kudüs konusunda neler yapılabileceğinin ele alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs meselesi için dünya liderleri ile yoğun görüşmeler yaptığını söyledi.

Erdoğan, “ABD yönetiminin aldığı bu karar, başka devletleri bağlamaz. Sayın Putin konuyu BM Güvenlik Konseyi’nin gündemine getirdi. Ama BM Güvenlik Konseyi’nin alacağı karar bellidir. Niye? ABD kararına vermiş zaten. ABD bir taraf olacak, diğer 4 üye ayrı bir taraf. Bana göre Sayın Papa’nın duruşu önemli. Yahudilerin duruşu da önem arz ediyor. Şu an onlarda ciddi sıkıtılar var biliyorsunuz. Kudüs, üç semavi din için de kutsal. Statüsü değişmemeli. Temenni ederim ki yol erkenken hatadan dönülür.”

Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da yapılacak toplantısını son derece önemli bulduğunu belirtti. “İslam ülkeleri bu konuda ortak bir tavır sergilemeli. Bu hususta dışişleriyle bir taslak çalışma olacak. Çarşamba günü de taslak üzerinden bizim çalışmamız olacak. Ben Çarşamba günü yapılacak olağanüstü zirve toplantısını çok önemsiyorum.”

Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve Başbakan Aleksis Çipras ile yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

“Atina’daki görüşmelerimizde, Türkiye-AB mülteci anlaşması, Ege sorunu ve istikşafi görüşmeler, Kıbrıs meselesi gibi konuları da konuştuk. Yunanistan’a kaçmış olan darbeci 8 asker ve 2 sat komandosunun iadesi meselesini de gündeme getirdik. Yargı sürecinin devam ettiğini anlattılar. Adalet bakanımız bu konuyla ilgili olarak yakın markajda takipte olacak; gerekli belge ve bilgileri göndermek suretiyle iade talebinde bulunma yoluna gidecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya ziyaretinden söz ederken, Lozan'da sözü edilen azınlık haklarına dikkat çekti. Batı Trakya Türklerinin okul sorunları, seçilmiş müftü talebi ve Atina'daki cami konularını da gündeme getirdiğini belirten Erdoğan, meselelere çözüm getirme gayretinin altını çizdi.

Erdoğan, ziyaret öncesinde bir Yunan televizyonuna belirttiği Lozan konusundaki düşüncesini, ikili temaslarda da ifade etiğini söyledi.

“Ben Lozan konusunda bana yöneltilen bir soruya cevaben, gerekiyorsa pekala güncelleme yapılabileceğini belirttim. Kaldı ki Lozan, sadece Türkiye-Yunanistan arasında bir anlaşma değil. Bunu orada da söyledim. Yunanistan cumhurbaşkanı bu tür anlaşmaların güncellenemeyeceği kanaatinde. Bana göre ise taraflar ihtiyaç hissederlerse pekala güncellenebilir. Bunu orada Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’a da ifade ettim: Biz parlamentolarda gerekirse anayasaları bile değiştirmiyor muyuz? Değiştiriyoruz. Dolayısıyla anlaşmalar da gerek görülürse elbette güncellenebilir. Ama bu konu biraz sanki takıntı haline gelmiş gibi. Aynı şeyi başbakan Çipras’ta da gözlemledim. Onunla da konuştum. Lozan’ı sadece Türkiye-Yunanistan arasındaki bir konu gibi telakki etmek yanlış.”

