Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bir maymuncuk gibidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan ve Roma'daki temasları sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü YPG'nin Esed ile işbirliği yaptığı, bu durumun Rusya'nın Afrin'e harekata bakışı değiştirebileceği iddialarına, "YPG bir maymuncuk gibidir, nerede ne yapacakları belli olmaz. Bunu herkes kullanabilir. Türkiye'nin böyle bir maymuncuğa ya da böyle bir maşaya ihtiyacı yok. YPG bir terör örgütüdür. ABD'nin bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütüyle mücadeleye yönelmiş olduğu ortamda biz kendimizin neler yapabileceğine odaklanmak durumundayız. Rusya'nın ya da İran'ın dediğiniz türden bir hareket tarzı benimseyeceklerine ihtimal vermek istemiyorum." diyerek yanıt verdi.

"Münbiç en ya da geç gerçek sahiplerini bulacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Ankara-Washington hattındaki Münbiç gerilimi de vardı.

Erdoğan, Münbiç ile ilgili Obama'yı hatırlatarak,"Yalan söyledi" dedi ve ABD yönetiminden net tavır istediğini şu sözlerle anlattı:

"Obama yalan söyledi. Trump, Münbiç'in gerçek sahibinin Araplar olduğunu kabul etmişti. Ama söylenilenler halen hayata geçirilmedi. Şu anda Münbiç'in içinde bir hareketlilik var; oradaki insanlar, aşiretler adeta bir ayaklanma halindeler. Münbiç er ya da geç gerçek sahiplerini bulacaktır. Biz de üzerimize düşeni yapmak durumundayız. ABD ve koalisyon güçleri samimi iseler bu manzara karşısında tavırlarını ortaya koymalıdırlar."

"Çok güçlü bir kara harekatını takviye edeceğiz"

NATO bünyesinde Kahramanmaraş'ta konuşlanan İtalya’nın füze savunma sisteminin süresinin Eylül ayına kadar uzatıldığını anlatan Cumhurbaşkanı,"Yeni gelişmeler ışığında almanlarla da süratle yeni adım atacağız. leopar tanklarının tamir ve bakımını kendi ülkemizde yapıyoruz. bu arada altay tankları da yolda. İhale süreci tamamlanmak üzere. Altay’ın üretiminin başlamasıyla, leopar tanklarının tamir ve bakımlarıyla, çok güçlü bir kara harekatını takviye edebilecek konuma gelmiş olacağız." diye konuştu.

"Soçi'nin en büyük açığı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'deki Suriye Diyalog Toplantısı'na Reyhanlı saldırısının faili terörist Mihraç Ural'ın sahte kimlikle katılmasını da eleştirerek,"O adam oraya madem o şekilde girmiş, elinizdeyse bize iade edin " dedik. Böyle bir teröristin her ne surette olursa olsun görüşmecilerin arasına sızabilmesi, Soçi'nin en büyük açığı olmuştur. Bunu anlamak mümkün değil." dedi.

ABD'nin Kudüs provokasyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi Vatikan ziyaretinin ana gündeminde ABD'nin Kudüs provokasyonu da vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus'un ilk günkü gibi kararlı olduğunu söyleyerek, "O da, ABD'nin attığı adımın yanlış olduğunu söylüyor" dedi.

Papa ile birlikte gayret gösterme konusunda mutabıkız

Erdoğan, Papa'ya "Kudüs'ün statüsünün muhafaza edilmesi için beraberce çalışmalıyız" çağrısı yaptığını da açıkladı. Hep birlikte gayret gösterme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

"128 ülkenin liderlerine bu konuda mektup yazdım"

ABD'nin attığı adımın yanlış olduğunun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 128 oyla tescil edildiğini söyleyen Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Kudüs tasarısına kabul oyu veren 128 ülke liderlerine mektup yazdığını sözlerine ekledi..

Erdoğan, ayrıca Türkiye'de ya da farklı yerlerde uluslararası toplantılar düzenleyerek bu işi diri tutmanın önemli olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: TRT Haber