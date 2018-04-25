Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetim güçlü, yasama itibarlı, yargı daha bağımsız olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıldönümü için verilen yemekte konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İnsanlığın adalet talebine kulak vermeliyiz"

- Coğrafyamızın ve medneiyetimizin geniş birikimi var. Adalet olan özlem çok dile getiriliyorsa orada zulüm var demektir. Dünyanın ülkelerimizin ve toplumlarımızın eski karanlık günlerine dönmesini beklemeden insanlığın adalet talebine kulak vermektir.

"3,5 milyon Suriyeliyi güven içinde yaşatan Türkiye..."

- Dünyamızın her köşesinden mazlumların ahı arşa yükseliyorsa adalet sorunu var demektir. Suriye'de yerlerinden edilmiş 3,5 milyon insanı güven içinde yaşatan Türkiye mücadelesinde yalnız kalıyorsa durup düşünmek zorundayız.

"Terör örgütlerine milyar dolar akıtıyorlar"

- Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya sunduğu hizmetlere destek vermeyenler terör örgütlerine milyarlar dolar akıtıyorsa bu ağaçların değil dikenlerin sulanması demektir. Biz herşeye rağmen umutluyuz.

"Demokrasi ve hukuk devleti yolunda ilerliyoruz"

- Türkiye medeniyetinde ve kültüründe mevcut bulunan adalet mirası sayesinde demokrasi ve hukuk devleti yolunda atılımlarını güçlü bir şekilde hayata geçiriyor. Tüm olumsuzluklara rağmen süratle toparlanıp yeniden hukuk devleti durumuna girebiliyorsak bu önemli.

"Çok daha iyi bir döneme giriyoruz"

- Demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılığımızdan taviz vermeden nice tehdidin üstesinden gelmeyi başardık. Şimdi 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yönetmeyi daha güçlü yasamayı daha itibarlı yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz.https://t.co/k7OJCRgkX3 pic.twitter.com/DJmhUpV8QC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber