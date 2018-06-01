Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin CEO’sunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV yayınında gündemi değerlendirdi, soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Birinci turda biteceği burada çok açık"

Siyasete gençlikten itibaren başladım. Partimizi kurduktan itibaren durmaksızın çalıştık. Kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Birinci turda biteceği çok açık görünüyor.

Şahsım üzerinde halkımın ciddi bir ittifakı var ve parlamentonun oluşumunda da hamdolsun diğer partilere mukayese edilemeyecek derecede orada da önemli bir fark söz konusu.

Ben inanıyorum ki bu 50+1 konusu bundan sonraki süreçlerde Türkiye'de birçok siyasi partiyi de bu seçimlerden sonra bir kenara koyacaktır.

"Kalkıyorlar bakıyorsun bol keseden dağıtıyorlar"

Hesabını yapmadan hiçbir şeyin sözünü vermem. Muhalefetin bundan önceki seçimlerde de halini gördük. Yani hiçbir yerde esamesi yok. Yani bekara karı boşamak kolaydır. Kalkıyorlar bakıyorsun bol keseden dağıtıyorlar. Sen dur bakalım, bir yetkin yok, neye göre bunları veriyorsun?

"Mehmet Gürcan Karakaş'ı Bosch'dan transfer ettik"

Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız.

Muharrem İnce'nin iddiası

Gülen'le başbakanlığım döneminde, zaten cumhurbaşkanlığı döneminde hiç söz konusu değil veyahut da partimizi kurarken, böyle bir adım atmam zaten söz konusu değil. Tamamen yalan.

Eğer bunu ispat etmezsen namertsin' dedim. Bu kadar büyük bir darbe, vurgun yiyeceksin hala kalkacaksın, 'özür dilerim' diyemeyeceksin. Özür dileyeceksin arkadaş. Yalan üstüne yalan. Tuttu en sonunda filanca yazdığı kitabında, Nasuhi ile alakalı... Ne dedi Nasuhi (Güngör)? 'Benimki somut bir ifade değil soyut bir ifadedir, dolayısıyla bunun tutarlılığı yoktur.' dedi. Ne yapacaksın şimdi? Hadi bakalım.

F-35 Savaş uçakları alımı

Biz diyoruz ki Amerika bizim stratejik ortağımız. Stratejik ortağımız olarak Amerika bize başka bir kapıyı çal dememesi lazım. Senato şöyle demiş, böyle demiş. Bizi Senato filan ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey var. Ben Amerika'nın Başkanıyla bunu görüştüm mü görüştüm. Heyetler arası toplantımızda bunu konuştuk mu konuştuk. Eğer biz stratejik ortaksak, eğer model ortaksak Amerika bize burada herhangi bir hukuki yanlış yapmamalı.

MHP'nin bize, bizim MHP'ye ihtiyacımız var. Buradaki dayanışmamızın getirisi Türkiye Cumhuriyeti'nedir, Türk milletinedir.

"Selahattin Demirtaş'ın adaylığı"

İçeride olan kişi tutmuş cumhurbaşkanlığına aday oluyor, hangi yüzle aday oluyorsun?

Avrupa Birliği'ne karşı üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz fakat Avrupa Birliği üzerine düşen görevleri yerine getirmiyor.