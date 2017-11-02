Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili yapacak firmaları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Girişim Grubu Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan konuşmasına hain terör saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı ve "Ülkemizde son terörist tükenene kadar operasyonlar devam edecek." dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti;

-Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında özel bir yeri olduğunu düşündüğüm projede, bizzat yanınızda yer alacağım. Hatta gerekiyorsa sırf bu projenin takibi için özel bir ekip görevlendireceğim. Artık zaman kaybına tahammlümüz yok.

-Piyasaya sürülecek otomobilin bedelini ödemek şartıyla ilk taliplisi benim.

-Hedefimiz Türkiye'nin otomobilinin prototipini hazırlamak sonra da yapmak.

-Bizim de kendi markamız için çalışmalarımız devam decek. Dünyanın en büyük ekonomiler arasına girmek için bu adım çok önemli.

-Üretilecek otomobilin bugünün değil, yarının da ekonomisine yarar sağlayacağını biliyoruz.

-Biz bu babayiğitlere her türlü desteği vereceğiz, yeter ki Türk Milleti'ni hayaliyle buluştursunlar.

-Türkiye'nin her alanda yeni yatırımlara, yeni girişimlere ihtiyacı var.

-Dünya standartlarında yerli tüfeğimizi, silahlarımızı, yerli savunma sanayii ürünlerimizi yeni yeni ticari noktalara taşıdık.

-Yüksek katma değere sahip üretim ve yatırımlara öncelik tanımalıyız.

-Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Kimse husumetimizi kazanmak istemez ama kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı da istemez. Biz güçleneceğiz gönlünü ve gözünü bize yöneltmiş tüm dostlarımıza da yardım edeceğiz.

-İddianız yoksa kanatlarınız olsa da uçamazsınız. Biz ülke ve millet olarak iddiamızı ortaya koyacağız. Türkiye'nin otomobilini yapacağız. Hem de en iyi tasarımla ve teknolojiyle.

-Ortak Girişimi Grubumuzda bulunan ilk babayiğidimiz Anadolu Gruptur, ikinci babayiğidimiz BMC Grubu'dur, üçüncü babayiğidimiz de Kıraça Holding'dir, dördüncü babayiğidimiz Turkcell Grubu, beşinci babayiğidimiz Zorlu Holding'tir.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve firma sahipleri Türkiye'nin ilk otomobili için hazırlanan protokolü imzaladı.