Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde halka sesleniyor

Yenikapı'da mitingin gerçekleştirileceği alana konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu. "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi.

Ayrıca meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar yerleştirildi, vinçlere hoparlörler takıldı. Alana "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazılı dev pankartla AK Parti ve Türk bayrakları da asıldı.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlar ve milletvekili adayları katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Aşkım, yoldaşım, sırdaşım, sığınağım İstanbul. Kardeşim, kaderdaşım İstanbul. Sade bir semtini sevmenin bile bir ömre bedel olduğu İstanbul. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bile bahtiyar İstanbul. Bugün yine muhteşemsin İstanbul. Bugün yine destan yazıyorsun İstanbul. Bugün yine bize güç ve cesaret veriyorsun İstanbul.

Sizleri muhabbetle selamlıyorum İstanbul. Gökkuşağı renklerini senden alır, gümüş rengini senin yakamozlarından çalar, şairler asıl sana vurgundur, aşıklar sana tutkun. Mimarlar sana inandı, Sultanlar sana meftun. Leyla sensin, Aslı sensin, Şirin sensin gönülleri yakan kor ateş sensin İstanbul. Alparslan'ın yüreğinde senin aşkın vardı. Kudüs'ü alırken Selahaddin sana sevdalıydı. Ertuğrul'un ufkunu aydınlatan yine sendin.

Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale'de mehmedler senin için toprağa düştü. İstiklal harbinde Anadolu senin için kıyama kalktı. Maraş'ta Sütçü İmam, Erzurum'da Nene Hatun senin için savaştı. Kastamonu'da Şerife Bacı yüreğine seni sardı. Afrika'da mazlumlar senin için dua etti. Sen kırık kalplerin devasısın. Sen mazlumların umudusun. Sen istikbalimizin kutup yıldızısın İstanbul. Seni saygıyla, hürmetle, özlemle selamlıyorum İstanbul.

"Tüm babaların gününü kutluyorum"

Bugün babalar günü. Tüm babaların bu güzel gününü tebrik ediyorum. Babaları şehit olduğu için böyle bir günü boyunları bükük geçiren tüm evlatlarımıza diyorum ki sizin 81 milyon manevi babanız var. Milletim adına şehitlerimizin tüm evlatlarının Babalar Günü'nü tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin evlatlarının Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz.https://t.co/6SaKYyFSHF pic.twitter.com/Sm1ebwNeYC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Haziran 2018

"En baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz"

Böyle bir günde bizde en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Altı günümüz var. Buradan bu muhteşem meydandan İstanbul'un tüm ilçelerindeki mahallelerindeki kardeşlerime en kalbi sevgilerimi yolluyorum. Bugün bayramın üçüncü günü bayramınızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nın inşallah ilhamı ile bize verdiği aşkla altı günü başarılı bir şekilde yürüteceğiz. Sonunda da Ya Rab inşallah bu Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini pazar günü AK Parti ile bizlerle güçlendir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben inanıyorum, İstanbul'da bu iş bitmiş, İstanbul Allah'ın izniyle kararını vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun.https://t.co/6SaKYyFSHF pic.twitter.com/qm6pkdzTXq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Haziran 2018

"24 Haziran'da kükremeye var mıyız?"

Bu mübarek günde Rabbimden bize 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum. Şimdi buradan soruyorum hazır mıyız İstanbul? 24 Haziran'da kükremeye var mıyız? 24 Haziran'da güçlü hükümet için kükremeye var mıyız? 24 Haziran'da güçlü Meclis için kükremeye var mıyız? 24 Haziran'da güçlü Türkiye için kükremeye var mıyız? 24 Haziran'da bir destan daha yazıyor muyuz? İstanbul, 24 Haziran'da vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit İstanbul vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Ben inanıyorum İstanbul'da bu iş bitmiş. İstanbul kararını vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:İstanbul nedir biliyor musunuz? Dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil dünyaya hizmet etmektir.https://t.co/6SaKYyFSHF pic.twitter.com/d05VGiZoyR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Haziran 2018

"Hayallerimizi önce İstanbul'da gerçekleştirdik"

Bu yağmura rağmen sizler dediniz ki o Rabbimin rahmeti bu rahmetle beraber sizlerde Yenikapı Meydanı'nda buluştunuz. Bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum. İstanbul nedir biliyor musunuz? İstanbul merkezi buldan dır yani dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil dünyaya hizmet etmektir. İstanbul aynı zamanda bir başlangıçtır. Biz Türkiye'ye hizmet yolculuğuna buradan başladık. Şimdi konuşmamı ben ekranları başında bizi izliyorlar ikiye böleceğim. Konuşmamın bir bölümünde İstanbul'u anlatacağım. Diğer bölümünde ise Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı neler yaptım bunu anlatacağım. Yani ben birileri gibi konuşmayacağım. Yalanın biri bin para hala atıyor. Ve çokta bu işte maharetliler. Yani usta neyse çırağı da o. Milletimize dair hayallerimizi önce İstanbul'da hayata geçirdik.

"AK Parti temizliktir, huzurdur, mutluluktur"

İstanbul'da bizim içme suyumuz var mıydı? Soruyorum. Genç kardeşlerimiz bunu bilmez. İstanbul'da 1994'te içme suyu bulabiliyor muyduk? Çöp dağları yükselmiş miydi? O çöplükler pislikler var mıydı İstanbul'"da? Bunun yanında kirli havayı soluyor muyduk? Peki İstanbul'u kim yönetiyordu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi yönetiyordu. Ümraniye'de çöplük patladı mı? Kim vardı orada yine CHP'li belediye başkanı vardı. 39 kardeşimiz orada öldü. CHP Bu, CHP'nin olduğu yerde çöplük var, pislik var, kirli hava var, sususuzluk var, CHP'nin olduğu yerde bu tip ölümler var. Türkiye'de 6 ilimizde doğalgaz vardı biz gelmeden önce. Biz geldik şimdi 78 vilayetimizde doğalgazımız var 3 vilayet kaldı şimdi onları da bitireceğiz inşallah. Niye AK Parti temizliktir, mutluluktur, huzurdur biz bunu sağladık başardık ve başarmaya devam ediyoruz.

"Haliç pislikten geçilmiyordu. Kim vardı? Yine CHP"

Haliç'i bilmeyeniniz var mı? Yanından geçmek mümkün müydü? Haliç'i nedir gayet iyi bilirim. Haliç'in içinde su kalmamıştı neredeyse, pislikten geçilmiyordu. Peki kim var CHP var. Peki niye yapmadın bunları? Geldik, geldikten sonra dünya ile ve Türkiye'de özel firmalarla görüşerek işin içine girdik ve Haliç'teki bütün o çamuru 9,5 kilometre mesafede bir taş ocağına pompa sistemi ile naklettik. Alibeyköy'deki çocukların oyun alanı varya orayı doldurduk o hale getirdik. Haliç'i temizledikten sonra Boğaz'ı Haliç'e bağladık. Şu anda Haliç'te balık var.

"İstanbul'a itibarını biz kazandırdık"

Biz buyuz bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın. Bak ben sana CHP'yi anlatıyorum. CHP'nin yaptıklarını anlatıyorum. Birde bizim yaptıklarımızı anlatıyorum. Yalan üstüne yalan dedim ya, insanların yaşamaktan usandığı bir şehri 4,5 yıl içinde Türkiye'nin huzur ve güven adası haline çevirdik. İstanbul'a itibarını biz yeniden kazandırdık.

"16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık"

İstanbul'u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. Bay Muharrem şöyle bir habitatı araştır. Habitat 2 toplantısında sonuç bildirgesine birşey kaydedildi. Neydi biliyor musunuz? Dünyanın en temiz şehri İstanbul. Ben sana belge veriyorum. O hale getirdik. Nereden aldık nereye getirdik.

"Haddini bil"

Bir taraftan rant odaklarının saldırılarını püskürttük. Bay Muharrem bak yolsuzluktan bahsediyorsun haddini bil. 2,5 milyar dolar borçla devraldım ben İstanbul Büyükşehir Belediyesini. Ayrılırken de 1,25 milyar dolar borçla devrettim ama bunun yanında da İstanbul'a bunca yatırım yaptık. Hem yatırımlar hem borç ödedik. Biz buyuz önce bizi tanıyacaksın sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün? Adam diyor soygunlardan bahsediyor haddini bil. Biz Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü neyle yaptık? Bizde icraat var laf değil. 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığı Türkiye'de 16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Ey bay Muharrem sen nerede geziyorsun?

Ayrıntılar gelecek...