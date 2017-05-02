Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden AK Parti'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 33 ay aradan sonra AK Parti'ye döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 ay sonra AK Parti'de
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