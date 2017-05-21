Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden AK Parti Genel Başkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde bin 414 delegenin oyuyla yeniden kurucusu olduğu partinin genel başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yapılan "AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi"ne eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile geldi.

Kongrede Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar ile kızı Esra Albayrak'ın yanı sıra Yıldırım'ın da çocukları ve torunları hazır bulundu.

Salona gelmeden önce dışarıda kendisini bekleyen kalabalığa parti otobüsünün üstünden seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, selamlama konuşmalarında birlik mesajı verdi.

Erdoğan, salona girdiğinde coşkulu kalabalık kendisini uzun süre alkışladı, protokolde kendisi ve eşi Emine Erdoğan için ayrılan yere geçene kadar Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile partilileri selamladı.

Konuşmalarda 998 gün vurgusu

Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın yaptığı konuşmalarda, "998 gün" vurgusu dikkati çekti.

Konuşmasına "Bugün günlerden vuslat" diyerek başlayan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manevi desteğini 998 gün boyunca hissettiklerini ifade etti.

Yıldırım, 364 günlük "AK Parti Genel Başkanlık" görevine yaklaşık bir saatlik konuşmasıyla veda ederken, sözlerini "Gururla taşıdığım AK Parti Genel Başkanlığı görevini Sayın Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a devretmenin gururunu, onurunu yaşıyorum." diyerek tamamladı.

Erdoğan ise 998 gün sonra parti genel başkanlığına dönüşü için "Şimdi de tam 998 gün sonra yine aynı salonda, 'Evet, nerede kalmıştık' diyerek yeniden bir aradayız." değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 370 delegenin oyuyla 998 gün aradan sonra ikinci kez partinin genel başkanlığına aday gösterildi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında partililerin tezahüratları üzerine duygulanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabia" işareti yaparak karşılık verdi.

Teşekkür konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına seçildikten sonra bir teşekkür konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bu kongremiz, yeni bir başlangıçtır. Hem parti çalışmalarımızda hem ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerde yeni bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki aylar Türkiye'nin terörle mücadeleden ekonomiye, hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden yatırımlara kadar her alanda adeta bir sıçrama dönemi olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Teşkilatlarımızda bir yapılanmanın adımlarını atacağız"

"Bu yıl sonuna kadar bütün teşkilatlarımızı tümüyle elden geçirmek suretiyle önce teşkilatlarımızda bir yapılanmanın adımlarını atacağız" diye konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: şöyle devam etti:

"Bu arada da hükümetimizin şu yıl sonuna kadar atacağı adımları hep birlikte ele alıp neleri yapacağız, ne gibi adımlar atacağız, bunun çalışmalarını yürüteceğiz. Bundan sonraki dönem icraatta da adeta sıçrama dönemi olacaktır. Millete hizmet yolunda çekilen zahmet, mihnet değil tam tersine şereftir."

"Liderlik yürek, inanç ister" videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki "İster 3 Kasım 2002'de olduğu gibi Meclis'e sokmasınlar, ister 2008'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar, ister 2013'te olduğu gibi sokakların altını üstüne getirsinler, ister 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kast etsinler, ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz." ifadeleri salondakiler tarafından uzunca bir süre ayakta alkışlandı.

Kongreye katılan yabancı misyon şefleri ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür edilirken, 15 Temmuz şehitlerinden Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in ismi anons edilince salondaki katılımcılar, alkışlar eşliğinde "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın siyasi hayatını konu alan özel birer video klip izletilirken, Erdoğan'ın "liderlik" özelliğini anlatan bir video da konuklarla paylaşıldı.

"Liderlik yürek ister, inanç ister, yıllarca sürecek kutlu yürüyüş cesur bir adımla başlar." mesajı verilen videoda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları meydanlara davet ettiği görüntüler de yer aldı.

Videoda, "O, milletin adamı, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi hep birlikte onun liderliğinde yeni hedeflere yürüme zamanı." vurgusu yapıldı.

Büyük ekranda "Adam gibi adam" vurgusu

Erdoğan'ın, Hacı Kısır isimli şairin 15 Temmuz'u anlatan şiirinden "Dudağında tekbir, elinde bayrak / Namusun şiarı yiğitler gördüm / Bağrına gül gibi bastı şu toprak / Ölümü öldüren şehitler gördüm / Delerken bağrını kurşun utandı / Her şey unutuldu, mevzu vatandı / Kınalı Hasanlar kurban adandı / Nene Hatun, Koca Seyitler gördüm." dizelerini okuduğu sırada salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Erdoğan'ın konuşması esnasında arkasında bulunan büyük ekranda, AK Parti Genel Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anlatan görsellere yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cümlelerini tamamlarken aynı ekranda "Adam gibi adam" yazısı dikkati çekti.

Kongreye eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise kongreye telgraf gönderdi.

Güvenlik önlemleri

AK Parti 3.Olağanüstü Kongresi için başkentte sıkı güvenlik tedbirleri de uygulandı. Cumartesi günü 20.00'den itibaren Ankara Spor Salonu'na çıkan yollar 12 noktada kapatıldı, kongre salonu ve çevresindeki alanda bomba araması yapıldı.

Spor salonu çevresinde 7 bin 100 polisin görev aldığı kongre boyunca güvenlik önlemlerine polis helikopterleri de havadan destek verdi.

Kongreye katılanlar üç aşamalı aramadan geçirildi.