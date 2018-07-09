Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin etmesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. Anıtkabir'i ziyaret eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne iştirak etti.

Bakanlık sayısının 26'dan 16'ya düşürüldüğü yeni sistemin ilk kabinesi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanlığı kabinesi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan

Yeni sistemin ilk kabinesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ülkemiz tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün başarıyla tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla değiştiren az sayıda ülkeler arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz. Demokrasimiz 15 Temmuz gecesi milletimizin kanı ve canıyla aslında rüştünü ispat etmiştir. 16 Nisan halkoylaması ve 24 Haziran seçimleri demokrasimizin sandıkta rüştünün en önemli ispatı olmuştur.

Bir kez daha hem seçim sonuçlarının hem de yeni yönetim sistemimimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Seçimlerde sandığa giderek iradesini yansıtan 50 milyonun vatandaşımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Şahsımı cumhurbaşkanlığına layık gören 26 milyon 331 bin vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Göreve başlama töreninde de ifade ettiğim gibi 81 milyonun cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz.

MHP ve Bahçeli'ye teşekkür

15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkan sağlayan Milliyetiçi Hareket Partisi'ne burada başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkan sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne teşekkür etmek istiyorum.https://t.co/soYM0LPy8A pic.twitter.com/iWnpQUYPaR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Temmuz 2018

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çalışmaktan memnuniyet duyacağız"

Yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız.

Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı, bakanlıklar, politika kurulları, ofisleri başta olmak üzere yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarisinin çatısını oluşturduk.

Yeni yönetim sisteminin hazırlıklarına 16 Nisan halk oylamasının ardından hemen başlamıştık. Yeni yönetim sistemimizin çalışmalarını geçtiğimiz günlere kadar devam ettirdik.

Yeni yönetim mimarisini seçimden önceki günlerde televizyon programlarında milletimizle de paylaşmıştık. Eski sistemden yeni sisteme geçişin alyapısı mahiyetindeki kanun değişikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni yönetim sistemimizi reformist bir anlayışla aşama aşama en aşağıdaki memura kadar indireceğiz. Yasama ve yargı organlarımızın da ülkemizin değişen ihtiyaçlarına uygun şekilde kendilerini geliştireceklerini ümit ediyorum.https://t.co/soYM0LPy8A pic.twitter.com/BpatlCKaOL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Temmuz 2018

"Milletimize karşı öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır"

Ne bizim ne de bizden sonra gelecek olan cumhurbaşkanlarının, yürütme görevi konusundaki aksaklıklar, eksiklikler hususunda milletimize karşı öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır.

Anayasa ve yasa gerektiren reformları Mecliste uzlaşma yoluyla çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ancak Anayasa'nın cumhurbaşkanına verdiği yürütme görevleri ve bununla bağlantılı yetkiler konusunda hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor.

1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Anayasamızın verdiği yetkiye dayanarak yeni yönetim yapısının çatısını resmen hayata geçirmiş olduk.

Yeni sistemi en üstten en alta kadar devletimizin tüm hücrelerine en kısa sürede nüfuz ettirmekte kararlıyız.

Bakan yardımcılarının, politika kurullarının başkan vekillerinin ve üyelerinin, ofis yöneticilerinin ve diğer üst düzey idarecilerinin atamalarını da en kısa zamanda tamamlayacağız.

Kaynak: TRT Haber