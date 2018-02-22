  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni üniformalarını giyen emniyet personelini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emniyet teşkilatının farklı birimlerinde görev yapan ve yeni tasarım üniformalarını giyen polis ile bekçilerle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni üniformalarını giyen emniyet personelini kabul etti

Kabulde Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da yer aldı.

Yeni tasarım kıyafetler

Yeşil renkli üniformadan 1994 yılında mevcut lacivert renkli üniformaya geçen emniyet teşkilatı, teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ile görev şartlarını da dikkate alarak polis ve çarşı, mahalle bekçileri üniformalarını yeniden tasarladı.

Bu doğrultuda kravat, ütülü pantolon, gömlek ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçilerek daha rahat, hareket kısıtlaması yapmayan yeni tasarım kıyafetler kullanılmaya başlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı erdoğan
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