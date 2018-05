Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistem ile yatırım hamleleri artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda iş adamlarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sırbistan kilit ülke"

- Sırbistan bizim için dost, Balkanlar'da barış ve istikrar için ise kilit ülkedir. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek, çok daha ileriye taşımak noktasında her iki ülkede de çok güçlü bir irade mevcuttur. Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında, bilhassa liderler düzeyinde gerçekten güçlü bir irade var.

"Sırbistan ile iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz"

- Son dönemdeki başarılarımız bu güçlü iradenin birer yansımasını oluşturuyor. Elbette geldiğimiz seviye asla yeterli değil. İki ülke olarak iş birliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşmil etmek istiyoruz. Nitekim bu çabalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık.

"İkili ticaret hacmimiz 1 milyar doların üzerine çıktı"

- İnşallah yarın yapacağımız Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısıyla iş birliğimizdeki ivmeyi daha da artıracağız. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 1 milyar doların üzerine çıktı, inşallah bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, sonra da 3 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayabilmemiz için hepimize, siz iş adamlarımıza önemli görevler düşüyor

"Halkbank Sırbistan'da gurur verici işlere imza atıyor"

- Her konuda sıkıntı anında yanınızdayım sizlere destek olmaya hazırım demek suretiyle yolda taş toprak varsa onları kaldırmaya hazır olduğunu söyledi Vucic. Türk şirketlerinin istihdam oluşturan yatırımları artıyor. Bankacılık sektöründe Halkbank Sırbistan'da gurur verici işlere imza atıyor. 40 milyon euroluk semaye artışının ilk bölümü gerçekleşti kalan kısım ise önümüzdeki aylarda gerçekleşecek.

"7,4 büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında ikinci sıradayız"

- Vucic firmalarımıza destek olmanın yanında sorunlarıyla da ilgileniyor. Bu güçlü desteğin artarak devam edeceğine inanıyorum. Türkiye son 16 yıldır süren siyasi istikrar ve güven ortamıyla devamlı büyüyen bir ülke. Ortalama 5,8 büyüme oranını elde ettik. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldık.

"Asra damga vuracak projeleri hayata geçiriyoruz"

- Türkiye, dünyada satın alma paritesine göre 13. büyük ekonomisi. Türkiye'ye son 16 yılda 195 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. Milli gelirimizi 4 kat artırarak 860 milyar dolara çıkardık. Bir taaftanda ülkemizin altyapısını tamamen güçlendiriyor, gelecek asra damga vuracak projeleri hayata geçiriyoruz. Yıllık yolcu kapasitesi 90 milyon olan bir havalimanını açıyoruz. 2023'te bu 150 milyona çıkacak.

"Bunlar dünyada bazı ülkeler tarafından hazmedilemiyor"

- Şuanda havalimanı neredeyse bitti, bitiyor. Bunlar dünyada bazı ülkeler tarafından hazmedilemiyor. Halbuki çalışsalar onların da olacak. Geçtiğimiz haftalarda hem yatırım ortamının iyileştirilmesi hem de stratejik yatırımlarla ilgili çok önemli adımlar attı. İlk etapte 23 projeye teşvik belgelerini verdik.

"Yeni sistemle daha etkin karar alacağız"

- Şirket kuruluşundan, banka ipoteklerine kadar yatırımcılara yeni kolaylıklar sağladık. Bunların küresel krize, Irak'ta yaşanan hadiselere, maruz kaldığımız saldırılara rağmen elde edildiğinin unutulmaması gerekiyor. 24 Haziran'dan sonra geçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha etkin karar alacak, bürokratik vesayetin engellemelerine maruz kalmadan, bunları uygulama imkanı bulacağız.

"150 bin turisti ağırladık"

- Böylece 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda daha süratli bir şekilde ilerleyeceğiz. Yeni hükümet sistemimiz ile birlikte yatırım hamlelerimizi daha da artıracağız. Sırbistan'dan 150 bin turisti ülkemizde ağırladık.

"Belgrad-Saraybosna otoyol projesi dostluk projesi"

- Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerini daha da geliştirebileceği sektörlerden biri de turizm, bunu başarmamız lazım. Hele hele paket turizm ile Türkiye-Sırbistan ortak bir çalışmanın içerisine girebilir. Belgrad-Saraybosna otoyol projesini dostluk projesi olarak görüyoruz.

"Sırbistan'daki yatırımlara devam"

- Bu proje hayata geçtiğinde bölgesel başarılara da katkı sağlayacak. Bir mutabakat muhtırasının imzalanması da önemlidir. Sırbistan'la sağladığımız vizyon birliği çok önemli. Sırbistan'daki yatırımlara devam. Hatta Sırbistan'dan ortaklıklar kurmak suretiyle gerekirse üçüncü ülkelerdeki yatırımlar.

