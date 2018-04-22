Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir döneme giriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri ile ilgili olarak "Ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz" dedi.
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