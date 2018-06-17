Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaslı ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Yenikapı etkinlik alanında düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Aşkım, yoldaşım, sırdaşım, sığınağım İstanbul. Kardeşim, kaderdaşım İstanbul. Sade bir semtini sevmenin bile bir ömre bedel olduğu İstanbul. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bile bahtiyar İstanbul. Bugün yine muhteşemsin İstanbul. Bugün yine destan yazıyorsun İstanbul. Bugün yine bize güç ve cesaret veriyorsun İstanbul.

Sizleri muhabbetle selamlıyorum İstanbul. Gökkuşağı renklerini senden alır. Gümüş rengini senin yakamozlarından çalar. Şairler, asıl sana vurgundur, aşıklar sana tutkun. Mimarlar sana hayrandır, sultanlar sana meftun. Leyla sensin, Aslı sensin, Şirin sensin, gönülleri yakan kor ateş sensin İstanbul.

Malazgirt'te Alpaslan'ın yüreğinde senin aşkın vardı. Kudüs'ü alırken Selahattin sana sevdalıydı. Ertuğrul'un ufkunu aydınlatan yine sendin. Söğüt'te Osmangazi fidanı senin için toprağa dikti. Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale'de Mehmetler senin için toprağa düştü. İstiklal Harbi'nde Anadolu senin için kıyama kalktı. Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te Şahinbey, Erzurum'da Nene Hatun senin için savaştı. Kastamonu'da Şerife Bacı yüreğine seni sardı. Pakistan'da Muhammed İkbal şiirlerini senin için yazdı. Afrika'da mazlumlar senin için dua etti. Sen, kırık kalplerin devasısın. Sen mazlumların umudusun. Sen istikbalimizin kutup yıldızısın İstanbul. Seni saygıyla, hürmetle, özlemle selamlıyorum İstanbul.

"Tüm babaların gününü kutluyorum"

Bugün babalar günü. Anneler, babalar hepsi bir arada maşallah. Tüm babaların, bu güzel gününü tebrik ediyorum. Babaları şehit olduğu için böyle bir günü boyunları bükük geçiren tüm evlatlarımıza diyorum ki sizin 81 milyon manevi babanız var. Milletim adına, şehitlerimizin tüm evlatlarının Babalar Günü'nü tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin evlatlarının Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz.https://t.co/6SaKYyFSHF pic.twitter.com/Sm1ebwNeYC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Haziran 2018

"En baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz"

Böyle bir günde bizde en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Altı günümüz var. Buradan bu muhteşem meydandan İstanbul'un tüm ilçelerindeki mahallelerindeki kardeşlerime en kalbi sevgilerimi yolluyorum. Bugün bayramın 3. günü. Bayramınızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nın ilhamıyla, onun bize verdiği aşkla 6 günü evelallah başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Sonunda da Rabbimden niyazımız odur ki Ya Rab, inşallah bu Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ni AK Parti ile bizlerle güçlendir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben inanıyorum, İstanbul'da bu iş bitmiş, İstanbul Allah'ın izniyle kararını vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun.https://t.co/6SaKYyFSHF pic.twitter.com/qm6pkdzTXq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Haziran 2018

Coğrafyamızın dört bir yanında özgürlük ve adalet mücadelesi veren Suriyeli, Filistinli, Iraklı, Türkistanlı kardeşlerimizi selamlıyorum. Dünya şehri İstanbul'dan her türlü baskı ve yıldırma politikasına rağmen, 7 Haziran'dan beri sandıklara koşan gurbetçilerimizi selamlıyorum. Ramazan Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum. Bu mübarek günde, Rabbimden bize 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum.

"24 Haziran'da kükremeye var mıyız?"

Bu mübarek günde Rabbimden bize 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum. Şimdi buradan soruyorum hazır mıyız İstanbul? 24 Haziran'da kükremeye var mıyız? 24 Haziran'da güçlü hükümet için kükremeye var mıyız? 24 Haziran'da güçlü Meclis için kükremeye var mıyız? 24 Haziran'da güçlü Türkiye için kükremeye var mıyız? 24 Haziran'da bir destan daha yazıyor muyuz? İstanbul, 24 Haziran'da vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit İstanbul vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Ben inanıyorum İstanbul'da bu iş bitmiş. İstanbul kararını vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:İstanbul nedir biliyor musunuz? Dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil dünyaya hizmet etmektir.https://t.co/6SaKYyFSHF pic.twitter.com/d05VGiZoyR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Haziran 2018

"Hayallerimizi önce İstanbul'da gerçekleştirdik"

Bu yağmura rağmen sizler dediniz ki o Rabbimin rahmeti bu rahmetle beraber sizlerde Yenikapı Meydanı'nda buluştunuz. Bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum. İstanbul nedir biliyor musunuz? İstanbul merkezi buldan dır yani dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil dünyaya hizmet etmektir. İstanbul aynı zamanda bir başlangıçtır. Biz Türkiye'ye hizmet yolculuğuna buradan başladık. Şimdi konuşmamı ben ekranları başında bizi izliyorlar ikiye böleceğim. Konuşmamın bir bölümünde İstanbul'u anlatacağım. Diğer bölümünde ise Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı neler yaptım bunu anlatacağım. Yani ben birileri gibi konuşmayacağım. Yalanın biri bin para hala atıyor. Ve çokta bu işte maharetliler. Yani usta neyse çırağı da o. Milletimize dair hayallerimizi önce İstanbul'da hayata geçirdik.

"AK Parti temizliktir, huzurdur, mutluluktur"

İstanbul'da bizim içme suyumuz var mıydı? Soruyorum. Genç kardeşlerimiz bunu bilmez. İstanbul'da 1994'te içme suyu bulabiliyor muyduk? Çöp dağları yükselmiş miydi? O çöplükler pislikler var mıydı İstanbul'"da? Bunun yanında kirli havayı soluyor muyduk? Peki İstanbul'u kim yönetiyordu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi yönetiyordu. Ümraniye'de çöplük patladı mı? Kim vardı orada yine CHP'li belediye başkanı vardı. 39 kardeşimiz orada öldü. CHP Bu, CHP'nin olduğu yerde çöplük var, pislik var, kirli hava var, sususuzluk var, CHP'nin olduğu yerde bu tip ölümler var. Türkiye'de 6 ilimizde doğalgaz vardı biz gelmeden önce. Biz geldik şimdi 78 vilayetimizde doğalgazımız var 3 vilayet kaldı şimdi onları da bitireceğiz inşallah. Niye AK Parti temizliktir, mutluluktur, huzurdur biz bunu sağladık başardık ve başarmaya devam ediyoruz.

"Haliç pislikten geçilmiyordu. Kim vardı? Yine CHP"

Haliç'i bilmeyeniniz var mı? Yanından geçmek mümkün müydü? Haliç'i nedir gayet iyi bilirim. Haliç'in içinde su kalmamıştı neredeyse, pislikten geçilmiyordu. Peki kim var CHP var. Peki niye yapmadın bunları? Geldik, geldikten sonra dünya ile ve Türkiye'de özel firmalarla görüşerek işin içine girdik ve Haliç'teki bütün o çamuru 9,5 kilometre mesafede bir taş ocağına pompa sistemi ile naklettik. Alibeyköy'deki çocukların oyun alanı varya orayı doldurduk o hale getirdik. Haliç'i temizledikten sonra Boğaz'ı Haliç'e bağladık. Şu anda Haliç'te balık var.

"İstanbul'a itibarını biz kazandırdık"

Biz buyuz bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın. Bak ben sana CHP'yi anlatıyorum. CHP'nin yaptıklarını anlatıyorum. Birde bizim yaptıklarımızı anlatıyorum. Yalan üstüne yalan dedim ya, insanların yaşamaktan usandığı bir şehri 4,5 yıl içerisinde Türkiye'nin huzur ve güven adasına çevirdik. İstanbul'a itibarını biz yeniden kazandırdık.

"16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık"

Kültür, sanat, ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul'u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. Bay Muharrem şöyle Habitat'ı bir sor, soruştur. Habitat'a da sor. Habitat 2 toplantısında sonuç bildirgesine bir şey kaydedildi. Neydi biliyor musunuz? Dünyanın en temiz şehri İstanbul. Bak ben sana belge veriyorum. Nereden aldık nereye getirdik.

"Haddini bil"

Bir taraftan rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. 2,5 milyar dolar borçla devraldım ben İstanbul Büyükşehir Belediyesini. Bunun yanında da İstanbul'a bunca yatırımları yaptık. Hem yatırımlar, hem borç ödedik. Biz buyuz. Önce bizi tanıyacaksın. Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil. . Biz Marmaray'ı neyle yaptık? Avrasya Tüneli'ni neyle yaptık? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü neyle yaptık? Osmangazi neyle yaptık? Nissibi Köprüsü'nü neyle yaptık? Bizde icraat var, icraat, laf değil.

79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığı Türkiye'de 16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Ey bay Muharrem sen nerede geziyorsun? 25 tane havalimanı varken buna 29 havalimanı daha ilave edildi. Bay Muharrem, insan utanır sıkılır sen buralardan seyahat etmiyor musun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maaş ödemelerini dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik.https://t.co/6SaKYyFSHF pic.twitter.com/gtg6Ru9zmV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Haziran 2018

"Ülkeyi bölgesinin gücü haline biz getirdik"

İstanbul'dan aldığımız güç ve vizyonla ülkemizi yönetmeye talip olduk. Bay Muharrem, 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı biz geldiğimizde. 23,5 milyar dolar borcu biz sıfırladık biz bay Muharrem. CHP değil. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Başbakanlığım döneminde bir ara 138 milyar dolara kadar çıkardık. Şu anda 110 milyar dolar civarında. Bu nasıl oldu? Soygunun yapıldığı bir ülkede böyle bir Merkez Bankası olabilir mi? Hatta IMF bizden borç istedi. 5 milyar avro verin dedim. Biz verin deyince IMF vazgaçti. Memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik. İşçisini unutmuş, çiftçisini kaderine terk etmiş bir ülkeden emeklilerine bayram ikramiyesi veren ülke haline biz getirdik.

"İstanbul'a 236 katrilyon lira yatırım yaptık"

Yaptığımız yatırım 236 katrilyon lira sadece İstanbul'a. Bunlar nasıl yalan söylüyor. Neyi soyduk? Bu ne hayasızlıktır. İstanbul'a toplam 34 bin yeni derslik kazandırdık. İstanbul'da 21 olan üniversite sayısını 57'ye ulaştırdık. Öğretmen ya belki anlar.

"AKM'nin yerine yeni opera binasını inşa ediyoruz"

AKM, Atatürk Kültür Merkezi, ne dedim biz burayı yıkacağız dedim. Ama şimdi Türkiye'nin bir numaralı opera binasını oraya yapıyoruz. Gittim geçenlerde gezdim son halini gördüm.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKM Atatürk Kültür Merkezi. Biz burayı yıkacağız dedik yıktık mı? Yıktık ama şimdi Türkiye'nin bir numaralı opera binasını oraya yapıyoruz.https://t.co/6SaKYyFSHF pic.twitter.com/1GNheQGi2t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Haziran 2018

Aynı şekilde Maksem denilen İSKİ'ye ait bir yer var. Bir tarafta biliyorsunuz İstiklal Caddesi'nin bitişinde sağ tarafta bir kilise var sol tarafta da cami yok. Taksim özellikle cuma günleri ciddi sıkıntılar yaşadı. Buraya bir de büyükçe bir cami yapalım. Şu anda İstiklal Caddesi'nin çıkışında yolun sol tarafına da yaklaşık 5 bin kişilik bir cami yapılıyor. Altında da yine aynı şekilde kitap, hat, ebru bu tür şeyler de olacak. Ramazanın son günlerinde her ikisini de gezdim gördüm baktım. Biz dertliyiz dertli bunların hepsi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 250 yıllık tarihi olan bir adım daha atıyoruz. Meşhur Rami Kışlası. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 5 milyon cilt kitaplı kütüphane yapıyoruz. Rami Kışlası'nı da aynı şekilde 7 milyon cilt kitaplı kütüphaneye çeviriyoruz.https://t.co/6SaKYyFSHF pic.twitter.com/8p7QgcWGnI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Haziran 2018

250 yıllık tarihi olan bir adım daha atıyoruz. Meşhur Rami Kışlası. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 5 milyon cilt kitaplı kütüphane yapıyoruz. Rami Kışlası'nı da aynı şekilde 7 milyon cilt kitaplı kütüphaneye çeviriyoruz. İnşaatı devam ediyor. Niye? Ankara'da 5 milyon olursa İstanbul'da daha fazla olması lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaslı ada vardı ya, o yaslı adayı biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çeviriyoruz.https://t.co/6SaKYyFSHF pic.twitter.com/wl6pFM6whS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Haziran 2018

'Yaslı adayı biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çeviriyoruz'

Biz yeniden İstanbul'u kültür sanat noktasında bir merkez haline dönüştürüyoruz. Bu adımları biz atıyoruz. Bunlara sor ne yapacaksın diye şunu yapacağım diye birşey yok. Sadece Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyor başka birşey yok. Ülkemizin birçok şehrinde tematik müzeler yapıyoruz. Şimdi bir önemli müjde var. Yaslı Ada vardı ya o Yaslı Ada'yı biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çeviriyoruz.

Onlar o CHP zihniyeti Menderes gibi insanları ipe götürdü. Ey Muharrem, Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız? Tam arkadan sizde desteklediniz. Çünkü sizi buraya getiren zihniyet öyle emretti dediler ve ipe götürdüler. Siz tarihe kendinizi affettiremeyeceksiniz.

"Biz icraat üzerine icraat yapıyoruz"

Burada biz uluslararası toplantılar yapacağız. Bu toplantılarda adaya kapanacağız ve buradan netice alarak çıkacağız. Bu uluslararası camiada var. Fakat bizde yoktu bunun ilk adımını burada atıyoruz. Biz buyuz bay Muharrem ben laf salatası yapmıyorum icraattan bahsediyorum. Sende birşeyden bahset şunu yapıyorum de. Bugün Elazığ'da konuşmuş bizim millet bahçeleri ile dalga geçiyor. Geçenlerde orada biliyorsunuz malesef şehitlerimiz oldu. Dün TOKİ'ye talimat verdim. TOKİ orayı konut planına almıştı. Dedik ki hayır orada konut yapmayacaksınız orayı millet bahçesi yapacağız. 26 dönümlük yeri Elazığ'da şu anda zaten Emniyet Müdürlüğü binası yıkılmış vaziyette TOKİ süratle projesini hazırlıyor orayı Elazığ'a bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz. Ortasına da şehitler anıtını koyacağız. Biz icraat üstüne icraat yapıyoruz.

Bir adım da Haliç'te bir bilim ve teknoloji merkezi kuruyoruz. Haliç Tersanesi'ni Bilim ve Teknoloji Merkezi yapıyoruz. Sağlıkta İstanbul'a adeta çağ atlattık. Toplam 129 tane sağlık tesisi inşa ettik. İstanbul'un iki yakasına toplamda 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 30 yeşil alan ve 5 büyük Millet Bahçesi'ni hayata geçiriyoruz. Atatürk Havalimanı'nın tamamını Yeni Havalimanı'nın hizmete girmesiyle İstanbul için bir millet bahçesi haline dönüştürüyoruz.https://t.co/6SaKYyFSHF pic.twitter.com/UYoX5fgQAe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Haziran 2018

"Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesi haline getiriyoruz"

Atatürk Havalimanı'nın tamamını yeni havalimanının hizmete girmesiyle birlikte İstanbul için bir millet bahçesine dönüştürüyoruz. Böylece dünya şehri İstanbul'da Amerika'daki Central Park benzeri ama kat be kat daha büyük bir millet bahçesi. Bize bu yakışır. Anneler size müjdeler olsun artık çocuklarınızı alın buralarda istediğiniz gibi koşturun.

Bunlar Kanal İstanbul'u anlamaz, hafsalası almaz"

Elhamdülillah Rabbim bize bugünleri de gösterdi. Şimdi hemen 29 Ekim'de biliyorsunuz havalimanını açıyoruz. Havalimanının açılışıyla birlikte burada da millet bahçesinin yıkım çalışmaları başlıyor. Derdimiz istiyoruz ki İstanbul'umuz bu güzelliklere bir an önce sahip olsun. Zaten dünyanın ilk 3'ü içerisinde olacak havalimanımız. Bay Muharrem senin hafsalan böyle bir havalimanını alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. Ne işimiz var diyor bizim havalimanıyla. Kanal İstanbul, ne işimiz var diyor bizim Kanal İstanbul'la.

Bugün Panama'yı Panama yapan Panama Kanalı'dır. Süveyş Kanalı Mısır'ın en büyük maddi kaynağı ama bunların hafsalası almaz. Çıkıyor hala bakıyorsun ileri geri bol bol yalandan konuşuyor. Gerçekleri söyle, hayatınızda zaten birşey yok. Gereğini zaten bir hafta sonra yapacağız biliyorum. Ben sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Bak şimdi Başakşehir, Maslak, Pendik ve Bakırköy'deki dört büyük şehir parkları tamamlanarak İstanbullu hemşehrilerimin hizmetine sunulacak. Atatürk Havalimanı'nın dışında bunlar. Haliç projesi kompleksi ile İstanbul'un çehresi değişecek. İmar planı tamamlanan ve yaklaşık 1,5 katrilyon lira maliyeti olan proje ile yat limanı, yaşam merkezi, sosyal ve kültürel alanlar yapacağız.

"Milletim bu evladını, muhtar olmanın da ötesine çıkardı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ziyareti sırasında külliyeyi şöyle bir süzdü, ayrılırken "Büyük devlet olmanın alameti farikası budur dedi. Vaka bu. Bay Kemal, Bay Muharrem ben bu sene, çok amaçlı salonumuzda 2 iftar verdim. Bunun bir tanesini muhtarlarımızla yaptık. İkinci iftarı yapamadım. Dedim ki sahur yapalım. Sahuru da muhtarlarımızla yaptık. Muhtarlarımıza dedik ki 'Mahallenizden bir kardeşimizi de alın öyle gelin.' Onlarla açılışını yaptık buranın. Biz dertliyiz. Bak şimdi aynı anda orada biz 2 bin 500 kişiye yemek verebiliyoruz. Şimdi bu onları rahatsız ediyor. Bu, bu ülkenin, bu devletin, bu milletin neleri olduğunu gösteriyor. Gelen kim? Muhtar. Muhtar kim? Sizin o kabullenemeyeceğiniz insanlar. Siz bana öyle de dediniz ya. Başlıkları öyle attılar. 'Muhtar bile olamaz.' dediler. Benim milletim bu evladını, muhtar olmanın da ötesine çıkardı, Cumhurbaşkanı yaptı. Yapacağımız daha çok iş var.

Adalar'daki atlar faytonların boyunduruğundan kurtarılacak

Adalar'daki atları, faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz.

Hayvanseverler, ister ev, ister sokak... Bunlar üzerindeki çalışmaları 5119 yasayı çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz. Bu operatör (Sakarya) bugün tutuklandı, olayın kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek önemli.

Kamuda çalışan personelin kılık kıyafetiyle ilgili düzenleme

Muharrem İnce kalkmış din eğitimi, din hürriyeti üzerine ahkam kesiyor, çok enteresan. Daha dün kamuda çalışan personelin kılık kıyafetiyle ilgili AK Parti ile MHP'nin 411 oyla Meclis'ten geçirdiği düzenlemeyi genel başkanıyla birlikte Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptal ettiren sen değil misin bay Muharrem? Siz ne zamandan beri tereciye tere satmaya başladınız. Dürüst olun dürüst. Daha düne kadar imam hatiplere de diğer okullarda verilen din derslerine karşı çıkan siz değil misiniz?

Bu pek açıklanmış bir şey değil ama zannediyorum sosyal medyada bu yayınlandı. Yalova'da kendisinin (Muharrem İnce) dershane müdürlüğü yaparken hukuksuz bir şekilde öğretmen çalıştırdığından ve bu yüzden çok büyük cezalar ödediğinden hiç bahsetmiyor.

Ecdat ne diyor? Can çıkar, huy çıkmaz. CHP'nin faşist, baskıcı karakteri yıllar geçse de asla değişmiyor. Bunların kek olduğunu biliyorduk ama 3,5 kuruşluk keke tamah edeceklerine ihtimal vermiyorduk. (İnce) Arnavut ciğerinden, Tatar böreğinden bahsediyor, ben bunlardan hiçbir yerde bahsetmedim. Yalan söyleme. Maalesef, meğerse bunların vizyonu kek kadar kek.

Kaynak: TRT Haber