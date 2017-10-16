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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Polonya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Polonya'nın başkenti Varşova'ya gidiyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Polonyaya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Polonya'nın başkenti Varşova'ya gidiyor.

Erdoğan, mevkidaşı Andrzej Duda'nın davetlisi olarak Polonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere de başkanlık edecek.

Erdoğan, Polonya Başbakanı Beata Szydlo'nun yanı sıra parlamentonun iki kanadını oluşturan Senato ve Sejm başkanlarıyla da biraraya gelecek.

Ziyarette çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Erdoğan’ın Polonya ziyaretinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirecek adımların atılması bekleniyor.
 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, polonya, Varşova, duda
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