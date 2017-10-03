Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın İran'a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki resmi ziyareti kapsamında İran Lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşecek.

Ziyaret dolayısıyla iki ülke cumhurbaşkanlarının başkanlıklarında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı düzenlenecek.

İkili ilişkilerin tüm yönleriyle görüşülmesi beklenen ziyarette, başta Irak ve Suriye olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

Ziyaretle iyi komşuluk ilişkileri, köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olunan İran ile siyasi diyaloğun geliştirilmesi ve iş birliğinin her alanda ileri taşınması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin 16 Nisan 2016'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete iade niteliği taşıyor.