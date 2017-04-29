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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Hindistan'a gidecek

Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee'nin davetlisi olarak yarın Hindistan'a gidecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Hindistana gidecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee'nin davetlisi olarak yarın Hindistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan-1 Mayıs'taki ziyaret çerçevesinde Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee ve Başbakan Narendra Modi'yle başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Hamid Ansari ve Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı da kabul edecek.

Öte yandan ziyaret vesilesiyle Türkiye ve Hindistan'ın önde gelen şirketlerinin yöneticilerinin katılacağı "Türkiye-Hindistan İş Forumu" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde, Hindistan ile ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Etiketler: recep tayyip erdoğan, hindistan
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