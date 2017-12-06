Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanlış bir adım bölgede infiale yol açar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Kralı II. Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazası hususunda Ürdün ile aynı hissiyatı paylaştıklarını bildirdi.

Ürdün Haşimi Krallığının Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi olarak oynadığı kritik rolü çok önemsediklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

-Ürdün ile ticaretimizi yeni yatırımlarla daha da büyüteceğiz. Bu ilişkilere daha dengeli bir yapı kazandırmak arzusundayız. Ticaret savunma, alt yapı ve turizm alanlarında gelişme kaydediyoruz. Üniversite bursları imkanı sunduk, TİKA da Ürdün de ciddi projeler yürütüyor. Bölgemizdeki güncel gelişmeler de ele alındı. Kudüs'teki gelişmeler en önemli başlığımızdı. Ürdün Haşimi Krallığının Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi olarak rolünü önmsiyoruz. İslam aleminde etkili olacak bu karar Ortadoğu'yu daha da sıkıntıya sokacaktır. Kudüs'ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım tm bölgeyi etkiler. İİT Dönem Başkanı olarak 13 Aralık'ta liderler zirvesi olarak toplayacağız. Liderler toplantısının ardından sonuç bildirgesi açıklayacağız. İslam dünyasının birlik olarak hareket etmelidir. Tüm dünyaya Kudüs'ün defalarca teyit edilmiş hukuki statüsünden taviz verecek hiçbir adım atılmamalıdır. Böylesi bir adım sadece terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs’ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım, tüm İslam aleminde infiale sebep olacaktır.https://t.co/FvRmzWNrEg pic.twitter.com/f53z4zg96c — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Aralık 2017

Kral Abdullah'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle;

Bizim çok derin tarihi ilişkilerimiz var. 70. yılını kutluyoruz bu bağların ve ticari ilişkilerimizi arttırmayı düşünüyoruz. Önemli bir zamanda ziyaret ediyorum ülkenizi. Sizin österdiğini var Kudüs konusunda. Nasıl bu zorlukları aşabiliriz bu konuları görüştük. Kudüs meselesi çok önemli, iki devletli bir çözüm yok. Ben ABD başkanına da ilettim bu knuda hızlı çalışmalıyız barış anlaşması üzrine çalışmlayız. İsrali ve Filistin için. Bu yaklayımlar terörle mücaelye de destek verimlyor. Mescid-i Aksa ve Harem-i Şerif bizim için çok önemli. İİT zirvesi yapılacak. Astana süreci de bölgemiz için çok önemli.

Dünya kamuoyuna "Kudüs" çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla dünya kamuoyuna çağrıda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı, sadece BM kararlarına değil, Kudüs'ün asırlara sari kadim karakterine de aykırıdır. Dolayısıyla bu adım, uluslararası hukukla birlikte, tarihi ve sosyal gerçeklerin hiçe sayılması anlamına gelmektedir. İsrail’in Kudüs’ü ilhak kararı, bu çerçevede yaptığı tüm işlemler ve uygulamalar nasıl hiçbir zaman kabul görmemişse, bu açıklama da aynı şekilde gerek vicdan gerek hukuk gerek tarih önünde hükümsüzdür. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanı sıfatıyla, ABD'yi bölgede kaosu tetikleyecek bu adımdan vazgeçmeye, İsrail’i de barışa ve huzura katkı sağlayacak politikalar izlemeye davet ediyoruz."

Erdoğan, "Kudüs'te, Filistin'in BM kararlarıyla defalarca tasdik olunmuş haklarını yok sayan her adım, farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşama idealine vurulmuş çok ağır bir darbedir. Bölgedeki huzur ve güvenliğin şartı olarak gördüğümüz 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, egemen ve bağımsız Filistin devleti talebinden vazgeçilebilmesi asla mümkün değildir." dedi.

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