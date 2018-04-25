Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda TANAP'ın açılışını yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Aziz kardeşimizin liderliği altında Azerbaycan gelişmeye devam edecek"

Bildiğiniz gibi Sayın Aliyev, büyük farkla kazandığı seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyaretini ülkemize yapıyor. Bu başarısından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah, aziz kardeşimizin vizyoner liderliği altında can Azerbaycan gelişmeye devam edecektir.

"İnşallah 24 Haziran'dan sonra ilk yurt dışı ziyaretimi Azerbaycan'a yapacağım"

Hatırlayacağınız üzere ben de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan'a yapmıştım. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da ilk yurt dışı ziyaretimi de Azerbaycan'a yapacağım.

"Liderler olarak kendi düşüncelerimizi ortaya koyduk"

Bugün Sayın Aliyev ile gerçekten samimi istişareler yaptık. Önce ikili bir istişaremiz oldu. Ondan sonra heyetler arası görüşmeye geçtik. Heyetler arası görüşmemizde bakanlarımızın yapmış oldukları birebir görüşmeleri bize sundular. Gerek açılışında gerekse kapanışında da bizler liderler olarak düşüncelerimizi ortaya koyduk.

"Milletimize ve tüm dünyaya müjdemiz olacaktır"

Geçen yıl 6. Konsey Toplantı’mızın hemen öncesinde 30 Ekim 2017 tarihinde Bakü’de Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın açılışını gerçekleştirmiştik. Dünyanın en önemli güzergâhlarından birini oluşturan bu hattın verimli biçimde kullanılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu çalışmaları çok kısa sürede tamamlayacağız. Önümüzdeki dönemde aramızda yeni projeler var. Bu yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır.

En büyük proje, malum. Yakın zaman Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını yapacağız. Bu, seçim öncesinde gerek milletimize gerekse tüm dünyaya müjdemiz olacaktır. TANAP bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Böylece Azerbaycan Türkiye'de 1 numaralı yatırımcı olacaktır.

"Karabağ sorunumuzu kendi sorunumuz olarak gördük"

15 Temmuz sonrası bize geçmiş olsun dileklerini ileten ve destek veren ilk kardeşlerimden birisi İlham Aliyev olmuştur. Zeytin Dalı sırasında Azeri hükümeti ve Azeri halkı hep bizimle beraber olmuştur. Yukarı Karabağ sorununu başından beri kendi sorunumuz olarak gördük. Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ivedilikle çözümü en büyük arzumuzdur.

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