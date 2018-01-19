Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı yatırımcıların çekindiği eski Türkiye geçmişte kalmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gözetiminde kurulacak olan "Donör Fonu" işbirliği imza töreninde konuştu. Erdoğan, EBRD Başkanı Suma Chakrabarti ile en son 2013'te ev sahipliği üstlenilen EBRD yıllık toplantıları vesilesiyle bir araya geldiklerini dile getirerek, bu zaman süresince bankayla ilişkilerin daha da geliştiğini ve kuvvetlendiğini memnuniyetle gördüğünü ifade etti.

Ekonomi alanındaki büyümenin 2018 yılında da devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "Bir zamanların IMF kapısı önünde borç bekleyen Türkiyesi artık geride kalmıştır, bu yok. Yabancı yatırımcıların gelmekten çekindiği o eski Türkiye, artık geçmişte kalmış acı bir hatıradır." dedi.

"İdeolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz"

Türkiye'nin ekonomi alanında hala güven vermediği yönündeki eleştirilere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. Bunlar yine o ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hala Türkiye'nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi de bölgemizdeki çalkantılar da dünya finans sistemindeki sorunlar da ekonomimize etki etmemiştir, etki etmiyor. Hamdolsun Türk ekonomisi 2017 yılında dünyanın en çok büyüme kaydeden ekonomilerinin başında yer aldığına göre, bütün sıkıntılara rağmen, 2018 çok daha farklı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara ve iş insanlarına "Türk ekonomisi büyümeye, Türkiye'ye yatırım yapanlar da kazanmaya devam edecektir." diye seslenen Erdoğan, EBRD'nin Türkiye'ye güven duyan, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini layıkıyla tahlil etmiş bir kuruluş olarak takdir kazandığını, bankayla Türkiye arasındaki güçlü işbirliğini taçlandıran anlaşmanın banka ve fondan faydalanacak ülkeler için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: TRT Haber/AA