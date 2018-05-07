Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i resmi törenle karşıladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, konuk Cumhurbaşkanı'na protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vucic'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

Vucic, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Vucic, merdivenlerde Türkiye ve Sırbistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçen Erdoğan ve Vucic, Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Oturumuna katılacak. İki Cumhurbaşkanı anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vucic onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Kaynak: AA