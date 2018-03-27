Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vergi Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

27 Mart 2018 Salı 16:54



