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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu yeniden seçilmesi dolayısıyla telefonla arayarak tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduroyu tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezula Devlet Başkanı Maduro ile bu gece telefonda konuştu.

Erdoğan, Venezuela'da 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanan Maduro'yu aynı göreve yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

İki lider, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nezaketinden dolayı teşekkür eden Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ramazan ayı vesilesiyle Türk halkına tebriklerini iletti.

Kaynak: AA

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