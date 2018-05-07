Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vucic ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sayın Vucic'i Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısı vesilesiyle ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Konseyi ekim ayında Sırbistan'a gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında değerli dostum Vucic ile birlikte imzaladığımız ortak siyasi bildiri ile kurmuştuk. Bugün de konseyin ilk toplantısını ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Konsey vesilesiyle ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alma imkanı bulduk. Ayrıca güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Ticaret hacmimizin ilk kez 2017 yılında 1 milyar dolar eşiğini aşmış olması sevindiricidir. Fakat 2018 temenni ediyorum ki bu milyar doları 2 milyar dolara daha sonra da 3 milyar dolara ve hedef 5 milyar dolara çıkmak. Yatırımların karşılıklı olarak artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. İş adamlarımızın Sırbistan'ın farklı bölgelerinde hayata geçirdiği yatırımları gururla memnuniyetle takip ediyoruz. Dün İstanbul'da değerli dostum ile birlikte iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldik. Kendilerine bir heyecan verelim istedik. Sırbistan'da yatırımları daha da artırmaları noktasında kendilerine tavsiyelerimiz oldu. Bu toplantıda firmalarımızın karşılıklı yatırımlar konusunda ne kadar istekli olduklarını bir kez daha görme fırsatı yakaladık.

Tabi bunda değerli dostum Vucic'in çok büyük payı var. Zatı devletleri müteşebbislerimize gerçekten takdire şayan destek veriyor. Ben sayın cumhurbaşkanına bundan dolayı da özellikle teşekkür ediyorum. Girişimcilerimizin gerek ikili gerekse karşılıklı olarak bu tür yatırımlara girmeleri ikili olarak üçüncü ülkelerde yatırımlara girmeleri inanıyorum ki bu birlikteliği çok daha güçlü hale getirecektir. Sırbistan'ın ulaştırma alt yapısının geliştirilmesi için tecrübelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

Ayrıntılar gelecek...