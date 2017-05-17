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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan karşılıklı tweet

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.