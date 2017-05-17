  • 17 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan karşılıklı tweet

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trumptan karşılıklı tweet

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Büyük bir onur"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bugün Beyaz Saray'da ağırlamak büyük onurdu." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Trump'ın tweetine sosyal medya üzerinden cevap verdi. 

Erdoğan, "Misafirperverliğiniz için teşekkürler, Sayın Başkan. Bugünkü görüşmenin ezeli ittifakımızı ve stratejik ortaklığımızı güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

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