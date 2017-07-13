Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şehit polise hakarete tutuklama

Balıkesir'de, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şehit polis memuru Aydın Nazillioğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Balıkesir'de, Yoldaş S, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tunceli'de, 2015 yılında polis lojmanlarının güvenlik noktası ile burada bekleyen zırhlı araçlara yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Aydın Nazillioğlu'na sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Yoldaş S, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.