Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanat dünyası Hatay'daydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi, Rusya’nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta’da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde İdlib'e ulaşan ve Türk Kızılayı ekipleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Kerim bebek ve ailesiyle bir araya geldi.

Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed ve iki kız kardeşiyle bir süre sohbet eden Erdoğan, 6 aylık Kerim bebeği kucağına alarak sevdi.

Zeytin Dalı'na destek için Hatay'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra, sınır birliklerini ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

Erdoğan, Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcuyla, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral ve destek ziyaretinde bulundu.

"Bil oğlum" türküsüne eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla görüştü. Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın söylediği "Bil oğlum" türküsüne eşlik eden Erdoğan'ın o anları, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından "Şerefiyle tarih yazan tüm kahramanlarımıza..." ifadesiyle paylaşıldı.

Şerefiyle tarih yazan tüm kahramanlarımıza... pic.twitter.com/OsLgo7tPA8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Nisan 2018

Kamuflaj giydi, askerlere seslendi

Erdoğan, Oğulpınar Hudut Karakolu’nda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesi tarafından ilk defa Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanılan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yeni kamuflajını giyerek askerlere seslendi.

Sanat ve spor camiasının temsilcileriyle, Hatay'daki askerleri ziyaretleri vesilesiyle karşılaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Mehmetçiğin Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazdığını vurguladı.

Güvenlik güçleri ve ÖSO mensuplarını tebrik etti

Erdoğan, "dünyanın şaşkınlıkla ve hayranlıkla takip ettiği, iki ayı dahi bulmayan bir operasyonla Afrin merkezinin ele geçirilmiş olmasının, tarihi bir başarı olduğunu" vurgulayarak, operasyona katılan tüm askerleri, jandarma, polis, korucular, istihbaratçılar ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarını tebrik etti.

Operasyona destek veren AFAD'dan Kızılay'a, Sağlık Bakanlığı'ndan belediyelere kadar tüm kurumlara da teşekkür eden Erdoğan, milletle beraber sanatçılar ve sporcuların da bu başarıdan gurur duyduğunu gördüğünü söyledi.

"Sizler bu ülkenin gerçek sanatçılarısınız"

Erdoğan, "Kahraman Mehmetçiklerimize moral ve destek vermek üzere burada bulunan sizler bu ülkenin gerçek sanatçılarısınız, gerçek sporcularısınız. Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinden ve milletinden kopuk, hatta onların tüm değerlerine, tüm başarılarına düşman sanatçılar ve sporcular göremezsiniz. Ülkemizde eskiden beri böyle bir kesim bulunuyor olsa da hamdolsun sayıları giderek azalıyor. Değişim zaten böyle bir şeydir. Sadece bir alanda ileriye doğru adımlar atarken, diğer alanlarda geride kalamazsınız" dedi.

"Şahit olduğumuz manzara, değişimin en güzel ifadesi"

Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye askeri zaferleriyle, sanat alanındaki özgün çalışmalarıyla, spordaki başarılarılarıyla, ekonomideki atılımlarıyla, diplomasideki dik duruşuyla velhasıl her alanda birden gelişiyor ve ilerliyor. Bugün burada şahit olduğumuz manzara, işte bu değişimin en güzel ifadesidir, en çarpıcı fotoğrafıdır. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Türk milleti tarihi bir kenetlenme içinde"

"Milletlerin imtihan dönemleri vardır, Türk milleti de işte böyle bir imtihan döneminden geçiyor. Bugüne kadar sergilediğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma ile Allah'a şükür bu imtihanı başarıyla veriyoruz. Elbette önümüzde daha kat etmemiz gereken çok mesafe var ama ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde, katıldığımız programlarda gördüğümüz manzara bize gelecek için ümit aşılıyor. Türk milleti son örnekleri Çanakkale'de İstiklal Harbi'mizde görülen tarihi bir kenetlenme içindedir. Belli kesimler tarafından yapılan onca itibar suikastına, haydutluğa rağmen sanatçılarımız ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir."

Oğulpınar Sınır Karakolu, Hatay... pic.twitter.com/PXoYxP4KOb — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber, AA