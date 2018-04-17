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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti kurmayları bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti kurmayları bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti kurmayları bir araya geldi

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