Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, parti kurmaylarıyla bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti kurmayları bir araya geldi
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