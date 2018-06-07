Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan gençleri sahurda ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap veren gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı sahur programına katılarak sürpriz yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliye'de gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweete cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var." mesajını paylaştı.

Bu paylaşıma yanıt veren binlerce kişi sahur davetine katılmak istediğini bildirdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sahur programına çok sayıda genç davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sahura katılan gençlere sürpriz

Emine Erdoğan'ın sahur daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen gençlere sürpriz yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahur öncesi resmi Twitter hesabı üzerinden gençlerle buluşma anına ilişkin görüntü paylaştı.

Söz konusu paylaşımda saatin 02.13 olduğunu belirten Erdoğan, vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ettiği söyledi.

Külliye’de gençlerle sahur... https://t.co/xUmOQqPcbX — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 6 Haziran 2018

Erdoğan daha sonra gençlere sürpriz yaparak sahur programının düzenlendiği salona geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girdiğini gören gençler ise onu alkışlarla karşıladı.

Erdoğan çiftinin sahurda gençlerle buluşması Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden canlı yayımlandı. Yayını binlerce kişi izledi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gençlerle sahurda... https://t.co/p68cIAR69F — T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 6 Haziran 2018

Sahur programının ilerleyen dakikalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa katılan öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA