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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım parti kurmayları ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım parti kurmayları ile bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım parti kurmaylarıyla bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Kaynak: TRT Haber

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