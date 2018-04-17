MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım parti kurmaylarıyla bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.
- MHP Genel Başkanı Bahçeli'den erken seçim çağrısı
- MHP'nin erken seçim çağrısına CHP'den cevap
- Hükümetten, Bahçeli'nin erken seçim çağrısına yanıt
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile yarın görüşeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım parti kurmayları ile bir araya geldi
Kaynak: TRT Haber