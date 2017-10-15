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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Metin Kaptanoğlu'nun nikah şahidi oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Erdoğan'ın programlarında sunuculuk yapan Metin Kaptanoğlu'nun nikah şahidi oldu.

Erdoğan, akşam saatlerinde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden ayrılarak Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

Burada, Metin Kaptanoğlu-Nisanur Sarımehmet çiftinin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Kaptanoğlu'nun nikah şahidi oldu.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Etiketler: Metin Kaptanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım nikah ş
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