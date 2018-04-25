Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ortak açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Liderler olarak kendi düşüncelerimizi ortaya koyduk"

Bugün Sayın Aliyev ile gerçekten samimi istişareler yaptık. Önce ikili bir istişaremiz oldu. Ondan sonra heyetler arası görüşmeye geçtik. Heyetler arası görüşmemizde bakanlarımızın yapmış oldukları birebir görüşmeleri bize sundular. Gerek açılışında gerekse kapanışında da bizler liderler olarak düşüncelerimizi ortaya koyduk.

Geçen yıl 6. Konsey Toplantı’mızın hemen öncesinde 30 Ekim 2017 tarihinde Bakü’de Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın açılışını gerçekleştirmiştik. Dünyanın en önemli güzergâhlarından birini oluşturan bu hattın verimli biçimde kullanılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu çalışmaları çok kısa sürede tamamlayacağız. Önümüzdeki dönemde aramızda yeni projeler var. Bu yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır.

"Karabağ sorunumuzu kendi sorunumuz olarak gördük"

Yukarı Karabağ sorununu başından beri kendi sorunumuz olarak gördük. Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ivedilikle çözümü en büyük arzumuzdur.

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