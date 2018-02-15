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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görüşmesi başladı

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü saat 19.40'ta başladı.

Yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelecek Tillerson'ın Türkiye'deki ikili görüşmelerinde, başta ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konuların ele alınacağı ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 11 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret etti.

Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.  

Kaynak: AA

Etiketler: Rex Tillerson, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ABD Dışişleri Bakanı
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