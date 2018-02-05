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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da resmi tören ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da resmi tören ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. İlk olarak Vatikan'da Papa Franciscus'la görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikanda resmi tören ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyaretinde Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek. 

Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: vatikan, roma, papa, cumhurbaşkanı erdoğan
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