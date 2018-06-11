Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatan yansa ateşinde ısınacak muhalefetimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da halka hitap etti. Erdoğan, miting alanına toplanacak vatandaşları akşam yapılacak olan iftar programına davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bursa'ya 44,5 katrilyon yatırım yaptık"

Türkiye'yi bursa ile birlikte büyüttük. 2023 hedeflerimize de birlikte ulaşacağız. Bütün bunlarla beraber Bursa bizi çok ama çok iyi bilir. Sizlerin desteğiyle Türkiye şahlanacak. Biz öyle hizmetin projenin yatırımın sadece vaadini yapanlardan değiliz. Biz icraat ve yatırımlarımızla konuşuyoruz. Son 16 yılda Bursa'ya 44,5 katrilyon yatırım yaptık. Bunun içinde eğitimde 7886 adet yeni dersliği şehrimize kazandırdık. Bay Muharrem öğretmenmişi ya öğrensin. Yükseköğrenim öğrencilerimiz için 2738 kişi kapasiteli yurt binaları inşa ettik. Birkaç yıla kadar Bursa'ya Nilüfer'e Mustafa Kemal Paşa'ya toplamda 7250 kişilik yeni yurtlar açıyoruz. 43 bin seyirci kapasiteli stadı yaptık. O buraya ayrı yakıştı. Eski stadın yerine de inşallah "Millet Bahçesi" yapıyoruz. Burası yeşil Bursa'nın güzel bir örneği olacak. Bitmedi bir çok şehrimize tematik müzeler kazandıracağız. Bunlardan birisi de Bursa'ya olacak. Bursa'ya bir Türk İslam Eserleri Müzesi kazandıracağız. Sağlıkta 24'ü hastane olmak üzere toplam 59 adet tesisi şehrimize sunduk, şimdi de Bursa'ya bir şehir hastanesi yapıyoruz. Yatak kapasitesi 1355 olan şehir hastanesini önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz. 750 yataklı Osmangazi Çekirge Devlet Hastanesi, Yenişehir ve Kestel devlet hastanelerinin inşası devam ediyor. Bursa'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yaklaşık 3 katrilyonluk bir kaynakla destekledik. TOKİ aracılığıyla Bursa'da toplam 20 bin 871 konut rojesini hayata geçirdik. Bursa'ya 343 kilometre bölünmüş yol yaptık. Toplam maliyeti 1,5 katrilyon lira olan 16 adet yol projemizin yapımları da sürüyor. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu projesinin 141 kilometrelik kesimi Bursa sınırları içinde. Projenin Bursa kesimindeki Türkiye'nin otoyollar üzerindeki en uzun tüneli unvanına sahip olan Orhangazi Tüneli ile birlikte 73 kilometrelik kesimi tamamlandı. İstanbul Bursa arası böylece 2,5 saatten 1 saate iniyor. Bunu yapan AK Parti iktidarı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz icraatlarımızla ve yatırımlarımızla konuşuyoruz.https://t.co/ghZG8XtA3M pic.twitter.com/I63FlRKTVm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Haziran 2018

"Bursa'ya Yüksek Hızlı Tren Garı yapacağız"

Bursa-Bilecik hızlı tren yapımının inşası devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl tamamlayıp hizmetinize sunuyoruz. Hızlı tren hattıyla Bursa'yı Bilecik'e, Sakarya'ya, İzmit'e, İstanbul'a, Eskişehir'e, Ankara'ya, Sivas'a, Erzincan'a, Konya'ya, Polatlı Kavşağı'ndan, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir illerimize bağlıyoruz. Bu hat tamamlandığında Bursa Eskişehir arası 1 saat, Bursa Ankara arası 2 saat 15 dakika, Bursa İstanbul arası 2 saat 15 dakika, Bursa Konya arası 2 saat 20 dakika, Bursa Sivas arası ise 4 saate inecek. Gemlik limanını Bursa'ya bağlamak için hayata geçireceğimiz Bursa-Gemlik demiryolu projesinin hazırlıkları tamamlandı. Yakında yatırım programına alıyoruz. Bursa serbest bölgesi ile Bursa Demirtaş Organize Sanayii bölgesinin yükleri demir yoluyla taşınabilecek.

Bursa'ya bir de Yüksek Hızlı Tren Garı yapacağız. Son 16 yılda Bursa'ya 18 baraj ve 15 gölet inşa ettik. 11 baraj ve iki göletin yapım çalışmaları devam ediyor. İnşası süren Gemlik Büyükkumla Barajıyla Gemlik Körfezi'ndeki yerleşim yerlerine içme kullanma ve sanayi suyu temin edeceğiz. İznik ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak İznik Barajı'nın da yapımına başladık. İnşa ettğimiz sulama projeleriyle Bursa'da 517 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Sulanan bu alanların haricinde sulama şebekesi inşaatları devam eden tesislerler 42 bin dekar arazi daha sulanacak.

"Uludağ'ı 4 mevsim turizmin yapılacağı merkez haline getiriyoruz"

Uludağ, ülkemizin en güzel milli parklarından biri. Ortalama 4 ay süreyle kış sporları yapılan Uludağ'da özel sektöre ait 30 turizm tesisi kamuya ait 16 tesis bulunuyor. Uludağ'ı bütüncül bir şekilde ele alarak, turizmi geliştirmek ve Bursa'nın marka değerini artırmak için tabiat turizmi master planı ve tabiat turizmi uygulama eylem planı hazırladık. İnşallah Uludağ'ı 4 mevsim turizmin yapılacağı merkez haline getiriyoruz.

"Bursalı çiftçilere 1,4 katrilyon destek"

Bursalı çiftçilerimize son 16 yılda toplamda 1,4 katrilyon lira tarımsal destek verdik.

"Vatan yansa, ateşinde ısınacak muhalefetimiz var"

Vatan yansa, ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. İşte bunun için, biz bunlara yıkım ekibi diyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefet var.https://t.co/ghZG8XtA3M pic.twitter.com/rtPXf0OBgu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Haziran 2018

"Bay Kemal AİHM'e gidecekmiş, gidersen git"

Bu çolpa herifler, milletimizin kazanımlarına göz dikmiş durumdalar. Yalan mı yalan bunlarda. Ne oldu, Man Adası'nda benim paralar vardı, ailemin paraları vardı. Yargı ne karar verdi, bunları 197 bin liraya mahkum etti. Şimdi Bay Kemal AİHM'e gidecekmiş, nereye gidersen git. Dostların olabilir git. Getir göster makbuz falan ne oldu, hepsi yalan.

"Sağa, sola dağıta dağıta ortada CHP bırakmadılar"

Biz CHP Genel Başkanının çarkçılığına, dün söylediğini bugün yalanlamasına, yüzü kızarmadan yalan söylemesine, iftira atmasına alışkındık. Bunların cumhurbaşkanı adayları da başımıza kesildi. O da bir küçük Kılıçdaroğlu. Daha doğrusu o da çakma Kılıçdaroğlu. Türkiye bunların aslından ne gördü ki çakmasından hayır bulsun. Toplasanız CHP'ye bir genel başkan etmeyecek adamlar, 'Ülkeyi bize teslim edin' diyorlar. Önce partilerine sahip çıksınlar. Sağa, sola dağıta dağıta ortada CHP bırakmadılar. Milletvekillerini ağlata ağlata başka partilere pazarladılar. Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirdik ama anamuhalefetin zihniyetini değiştirmeyi henüz başaramadık. O da olacak inşallah.

"Kandil'e ilerledikçe Muharrem'i efkar basıyor"

Afrin'de 4600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Askerimiz Kandil'e ilerledikçe Muharrem'i efkar basıyor. Anlaşılan, Kandil'den de 'Bizi kurtar.' diye telefonlar geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de 4600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Askerimiz Kandil'e ilerledikçe Muharrem'i efkar basıyor. Anlaşılan, Kandil'den de 'Bizi kurtar.' diye telefonlar geliyor.https://t.co/ghZG8XtA3M pic.twitter.com/04w4OLCFuV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Haziran 2018

Kaynak: AA, TRT Haber