Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da halka hitap ediyor
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