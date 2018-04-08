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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vanda halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan
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