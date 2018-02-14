Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uyum Komisyonu üyeleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı, saat 12.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.
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