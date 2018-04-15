Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize finans sistemiyle müdahale etmek istiyorlar buna müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Üsküdar 6. Olağan ilçe kongresi öncesi halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

İstiyoruz ki öyle hizmetler yapalım ki, şu anda gelenin noktanın ötesine gidelim. Hamdolsun, ben mutluyum niye? Çünkü şu 20 yıl öncesine doğru gidersek acaba böyle bir Üsküdar var mıydı? Yok.

"Üsküdar marka oldu"

Ama şimdi düşünüyorum ey Üsküdar, ey İstanbul bak Üsküdar İstanbul'un ana çekim merkezlerinden biri oldu. Ne oldu? Marka oldu. Neyi ile? Marmaray'ı ile marka oldu. Ecdad karadan gemileri yürüttü. Biz de denizin altından hamdolsun Marmaray'ı yürüttük. Şu ana kadar milyonlar denizin altından gitti. Dedik ki bu da yetmez. Bir de ne yapalım? Avrasya'yı yaptık. Otomobil ile Avrasya'dan git gel. Sıkıntı yok. Bütün bunlarla beraber dünya şu anda Marmaray'a bakıyor, Avrasya'ya bakıyor. İşte bu çekim noktalarını ortaya koyuyor. Biz daha da iyilerini yapalım diyoruz. Gidecek miyiz? Gideceğiz.

Ülkemizi böldürmeyiz, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'de tepelerine indik ne oldu? İnlerine indik. F-16'larımızla ve silahlı insansız hava araçlarımızla artık bunları biz yapıyoruz. Kapılarına gidiyorduk bizi kapıdan gönderiyorlardı. Ama şimdi biz yapar hale geldik. Bak nereden nereye. Zırhlı taşıyıcılarımızı yapıyoruz. Tanklarımız da bitti şimdi onları da sürüyoruz. Artık bizim yurt dışına bağımlılığımız yüzde 35'e düştü. Daha güçlü olacağız. Bunları da başaracağız.

"Bize kur savaşı ilan ettiler"

Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Şu anda 120 milyar dolar. Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler. Ne ilan ederseniz edin avucunuzu yalarsınız. Buradan birşey daha söylüyorum. Ey finans sektörünün içinde olanlar bizi kur, şu bu ile tehdit etmeye kalkmayın bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Bize kur savaşı, finans sektörü ile böyle bir müdahale memlekete ihanettir. Buna müsade etmeyiz. Yarın gazeteler yazar piyasalar alt üst oldu, bundan dolayı oluyorsa olsun. Bu faiz denilen belayı düşürmeleri lazım.

Kaynak: TRT Haber