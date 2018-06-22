Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç dinlemeyiz, vururuz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de düzenlenen mitinglerinden sonra Üsküdar'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Unutmayın kale içeriden fethedilir. Kaleleri siz düşüreceksiniz. İnşallah bu İstanbul'un geçmişte canına okuyan CHP'ye dersini sandıklarda vermeye hazır mıyız? Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Benden önce İstanbul'u kimlerin yönettiğini biliyor sunuz? Çöpler, hava kirliliği nasıldı? Suyumuz var mıydı? Ümraniye'de çöplük patlamış mıydı? O çöplükte 39 vatandaşımız öldü mü? Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Onun için gereğini ben pazar günü Üsküdarlı hemşehrilerimden inşallah yapacaklarına inanıyorum. Üsküdar'ın artık bir cumhurbaşkanı var. Üsküdar bu cumhurbaşkanını yalnız bırakır mı?

Bay Muharrem, aman yarabbim. Sosyal medyaya da düştü. Bunlardan bu ülkeye cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Bizim siyasette ahlak çok önemli. Edep, adap çok önemli. Yoksa benim milletim bunlara gerekli dersi sandıkta verir. Benim milletim edep, adap noktasında bu işin hassasiyetini bilir. Bunlara ne diyoruz? Neslini bil, ceddini bil, haddini bil.

Eğitimde geldiğimizden bu yana 280 bin derslik yaptık. Biz ne çileler çektik. Biz bunları boşuna yapmadık. İnşallah daha da iyi olacak. Çünkü öğretmende de şu anda 580 bin öğretmen atatık geldiğimizden bu yana. Bay Kemal ne diyor? "Ne kadar varsa hepsini alacağım" diyor. Yalan söyleme dürüst ol dürüst.

Bütün bunlarla beraber sadece 4 yılda belediyemiz kanalı ile 2 katrilyon harcama yapılmış.

Öyle bir yolculuktayız ki, burası Marmaray'ın merkezi. 29 Ekim 2013'te açtık. O günden bu güne 268 milyon yolcu gidip geldi. Bu ne demektir? Üsküdar artık bu işin merkezi oldu. Yavuz Sultan Selim 26 Ağustos 2012'de açıldı. 69 milyon araç da oradan geçti. Avrasya Tüneli'nden 23 milyon araç geçti. Osmangazi'den 13 milyon 384 araç da oradan geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ataşehir'de halka seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir'de yaptığı konuşmanın satır başları şöyle;

Kartal böyleydi, Malteme maşallah böyleydi. Şimdi Ataşehir'e geldik yine böyle. Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Ataşehir'de bu yolsuzlukların hesabını soruyor muyuz? Düşünün yolsuzlukların içerisinde olanlar nerede? Parlamentoda. Öyle mi? Belediye Başkanı nerede? Ah ah... Ne günlere kaldık. Artık benim Ataşehir'e inanmış olan kardeşlerimin pazar günü bunun hesabını sorması lazım. Ataşehir'i ilçe yapan kim? Evet bu kardeşiniz bu Ataşehir'i ilçe yaparak buradaki altyapısı ve üst yapısı ile böyle bir imkanı sağlayarak burada bir ilçe ihdas ettik. Pazar günü gelin sandıklarda demokratik olarak bu hesabı soralım.

Bakınız, size şimdi bazı rakamları vereceğim. Yavuz Sultan Selim, 26 Ağustos 2016... Geçen araç sayısı ne biliyor musunuz? 69 milyon. Aynı şekilde Avrasya Tüneli, 20 Aralık 2016'da açıldı. Geçen araç sayısı ne biliyor musunuz? 23 milyon. Osmangazi Köprüsü, 30 Haziran 2016'da açıldı. Geçen araç sayısı ne biliyor musunuz? 13 milyon 384 bin. Şimdi, Bay Muharrem diyor ki 'Onun fiyatı şu, bunun fiyatı bu...' Şimdi ben size Bay Muharrem'in yalanlarını söylüyorum. Demirel'in köprüsü olarak söylediği '11 lira.' Yani birinci köprü. Üçüncü köprüye '114 lira.' diyor. 'Demirel'in köprüsü tek yönlü para alınıyor, üçüncü köprü ise çift yönlü alınıyor.' diyor. Bu da ayrı yalan. Üçüncü köprüden bir defa tek yönlü ücret alınıyor. Otomobil geçiş ücreti 13 lira 5 kuruş. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 2025 yılında yani 7 yıl sonra devlete geçecek, bizim olacak ama 7 yıl burayı işletecekler. Birinci ve ikinci köprüyle otoyollar bayramda ücretsiz. Çünkü her bayram öncesi AK Parti hükümeti, Bakanlar Kurulu kararıyla köprü ve otoyolları ne yapıyor? Bedava yapıyor.

Bu bizim bugüne kadar yaptığımız uygulama Bay Muharrem. Sen bundan rahatsız mısın? O zaman sen de bir ve ikinci köprüden git, elini tutan mı var? Oralardan git. Niye oradan gitmiyorsun? Veyahut da sandalla geç karşıya. Bunu da yapabilirsin. Çok daha isabetli olur. Hepten ücretsiz ama kalkıp da devletin, kaynakları çeşitlendirerek bu kadar güzel bir eseri Türkiye'ye kazandıracak sen buna leke atmak için her türlü taklayı atacaksın. Kardeşlerim; bunlar pazar günü sizin dersinizi bekliyor.

"Bizim uygulamalarımızın geçtiği yere bunların hayalleri bile ulaşamaz"

16 yılda biz sadece hükümet olarak ne harcadık biliyor musunuz Ataşehir'e? 3 katrilyon lira harcadık. Belediyenin yaptığı harcamaları söylemiyorum sadece merkezi hükümet olarak. Buradan metro geçti mi? Memnun musunuz? Avrasya Tüneli'nden, Marmaray'dan memnun musunuz? Marmaray'dan bu güne kadar ne kadar yolcu geçti bilir misiniz? 29 Ekim 2013'te açtık. O günden bu güne 268 milyon yolcu geçti. Ne kadar hayırlı bir hizmet olduğunu görüyor musunuz. Beyler şu anda ne kadar gereksiz diyor. Niye? Çünkü onlar boğazın altından bir Avrasya Tüneli yapamaz ki. Bizim uygulamalarımızın geçtiği yere bunların hayalleri bile ulaşamaz aramızdaki fark bu.

Bunlar, pazar günü sizin dersinizi bekliyor. Bunlar da yalan var mı? Var. Genel başkanında var mı? Var. Bakınız, biz Ataşehir'e 9 farklı raylı sistem kazandırıyoruz.

"Dört temel taş üzerine Türkiye'yi ayağa kaldıracağız dedik"

Biz yola çıkarken ne dedik? Dört temel taş üzerine Türkiye'yi ayağa kaldıracağız dedik. Bunun birincisi eğitim, ikincisi sağlık, üçüncüsü adalet, dördüncüsü emniyet dedik. Peki, eğitimde neler yaptığımızı biliyorsunuz değil mi? Kitaplarımızı artık ücretsiz olarak alıyor muyuz? Benim jenerasyonum veya bir altı biz neler çekmiştik. Kırtasiye dükkanından parayla alamıyorduk. Şimdi ücretsiz olarak kuşe kağıtta kitaplarımızı sıranın üzerine koyuyoruz. Diyor ki, üniversiteyi ücretsiz yapacağız. Kim diyor bay Muharrem. Üniversite zaten ücretsiz. 16 yıl önce geldiğimizde 45 lira burs veriliyordu. Şimdi 470 lira veriliyor. Haberi yok haberi başka yerlerde dolaşıyor. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı.

"İdeolojik yaklaşımları bırakın"

Artık biz ilimde irfanda bir yarışın içindeyiz. Sağlıkta, Ataşehir'in sağlıkta sorunu var mı? İstediğiniz hastaneye gidebiliyor musunuz? İlaçlarınızı istediğiniz eczaneden alıyor musunuz? Ne çileler çektik değil mi? O bay Kemal'in döneminde SSK'da çekilen çileleri biliyorsunuz bunları yaşadık. Bunları yaptıran bize bay Kemal değil miydi? Şimdi hangi yüzle benim halkımın karşısına geliyor? CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum ideolojik yaklaşımları bırakın.

"Hesabı siz soracaksınız"

Ataşehir'in Belediye Başkanının eşi burada bol bol daire sahibi oluyor, bol bol daire dağıtıyor. Bunların hesabını benim Ataşehirli kardeşim sormayacak mı? Pazar günü sandık niye geliyor önümüze? Demokratik bir şekilde bu hesabı soruyor muyuz? Bu sizin hakkınız. Hesabı siz soracaksınız. Ataşehir bu defa 2019 martına farklı hazırlanacak. İnşallah belediye başkanlığını bu CHP'den alacağız. İlk sınav pazar günü ondan sonra geleceğe hazırlanıyoruz.

Sağlıkta Anadolu yakasına dev bir şehir hastanesi yapıyoruz. Üç bin 300 yatak kapasiteli şehir hastanesi. Sizin yanı başınızda Göztepe var orayı da büyütüyoruz.

"Bunlara kanı vereceksin kanı ile seyahat etsinler"

75 senede ulaşımda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bu CHP'nin dönemlerinde. Biz 16 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık farkımız bu. Yüksek hızlı treni ülkemize kazandırdık. Bir tanesi çıkmış, ne işin var hızlı trende diyor. Sivaslı kardeşlerime yüksek hızlı trenin ne işi var diyor. Yüksek hızlı tren göçü hızlandırır diyor. Bunlar ilkel ilkel. Bunlara kanı vereceksin kanı ile seyahat etsinler. Obürü çıksın TİKA diyor, AFAD bunların hepsini satacağım diyor. Hatta MİT'i de satacakmış. İstihbaratı satacağım diyenden cumhurbaşkanı olur mu? Bu ne zavallılıktır. Tarihimizde en güçlü yanımız istihbaratımızdır. Sen istihbaratı satacağım diyorsun. Zavallı bunlar şimdi benim vatandaşımın karşısına oy diye geliyor. Bunlara pazar günü dersini veriyor muyuz? Obürü kalkmış hastaneleri satacakmış. Bay Muharrem ne işin var BMW'de niye gittin oraya? Artık biz kendi otomobilimizi yapacağız. Hemde elektrikle çalışan otomobilimizi yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi Iraktayız Kandil'deyiz gerekirse Sincar'da olacağız.https://t.co/vNJV9WS5qm pic.twitter.com/Ij5gsnZyHw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Haziran 2018

"Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç dinlemeyiz, vururuz"

Biz uçaklarımızı, SİHA'larımızı, İHA'larımızı yapıyoruz. Şu anda Kandil'e iniyoruz. Neyle İHA'larla. İHA'lar koordinatları veriyor F-16'lar tepelerine biniyor. Şimdi ikinci bir adım daha attık. Orada terör örgütü ileri gelenleri toplantı halindeydi. İHA'lar tespit etti sinyal verildi 35 tane terörist orada etkisiz hale getirildi. Bunlar lider kadro.

Biz kararımızı verdikmi gireriz. Girdik, Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç, dinlemeyiz vururuz. Mehmetçiğimiz niye var? Polisimiz niye var? Bunun için var. Yapacağız devam edeceğiz.

"Bizim iktidarımız yolsuzlukların iktidarı değil"

Bay Kemal, siz yolsuzluklara gömüldünüz. Biz bu eserleri ülkemize kazandırdık. Bay Muharrem acaba Marmaray'dan, Avrasya'dan geçti mi? Bay Kemal geçti mi? Geçse bile gizli geçer. Öyle veya böyle, biz eğitimde, sağlıkta bu adımları atarak, ulaşımda tarihi adımlar attık.

Şimdi çıkmış 'Ben fizik öğretmeniyim' diyor. Sen fizik öğretmeni olsan ne yazar? Dershane açtın, 10 öğretmenin SKK primini ödemedin. Helal-haramı bilmeyenden bir şey olur mu? Geçen bir memurla nasıl konuştuğunu gördünüz. Bunun hali bu. Bunlar cumhurbaşkanlığı yarışına giriyor. Benim milletim bunlara haddini bildirecek.

Kaynak: TRT Haber