  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı II. Abdullah ortak basın toplantısı yapıyor.

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Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah
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