Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı II. Abdullah ortak basın toplantısı yapıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı II. Abdullah ortak basın toplantısı yapıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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